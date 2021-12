KMar pakt voortvluchtige moordenaar op snelweg

Connect on Linked in

Vrijdagavond heeft de Koninklijke Marechaussee op de A12 bij Zevenaar aan de Duitse grens een man aangehouden die internationaal werd gezocht voor een moord. De man moet in Nederland nog vijftien jaar cel uitzitten. Volgens de marechaussee werd op de snelweg steekproefsgewijs een mobiele controle uitgevoerd.

(beeld uit archief)

De gearresteerde man woont in Duitsland en zat samen met een andere persoon in een auto met Duits kenteken. Het paspoort dat hij bij zich bleek te zijn vervalst.

De Koninklijke Marechaussee zegt dit jaar bij controles 1.300 mensen te hebben gecontroleerd die nog werden gezocht om een of andere reden. Niet iedereen was voortvluchtig. Sommigen hadden nog boetes openstaan. Anderen moesten nog schadevergoedingen betalen, of hadden eerder overtredingen of misdrijven begaan. Ook zijn dit jaar tot nu toe 230 mensensmokkelaars aangehouden. In 2020 waren dat er 196.

De marechaussee is (onder meer) belast met mobiele bewaking van de binnengrenzen. Soms voert het krijgsmachtdeel samen met de Belgische en Duitse autoriteiten gezamenlijke controles langs de grenswegen uit.