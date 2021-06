Verkeersbekeuringen bij grensactie tegen ondermijning

Connect on Linked in

De Nederlandse en de Belgische politie, douane en de marechaussee hebben vrijdag een grote controle gehouden. Daarbij deelden ze 13 bekeuringen uit.

Bekeuringen

Doel er van was informatie verzamelen rondom ondermijnende criminaliteit in het grensgebied. In totaal controleerde de instanties 156 voertuigen. Er werden 13 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere rijden onder invloed, technische gebreken aan de voertuigen en het niet kunnen tonen van een rijbewijs.

Interessant

Zeeuw-Vlaanderen is een gebied dat interessant is voor criminelen, geeft de politie aan. Het gebied ligt op korte afstand van verschillende zeehavens aan de Westerschelde, wat voor de import van illegale goederen gunstig is, aldus de politie. ‘Daarnaast is Zeeuws-Vlaanderen een dunbevolkt gebied met veel afgelegen boerderijen, wat het mogelijk maakt om in relatieve anonimiteit criminele activiteiten uit te voeren. Zo werden er het afgelopen jaar vier laboratoria voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.’

In december 2020 werd in een loods in Zeeuws Vlaanderen nog een meth-lab aangetroffen, waar vijf mannen uit Mexico en de Dominicaanse Republiek werden aangehouden.