‘Knoops ziet nog kansen in Deventer moordzaak’

Er komt nog altijd geen punt achter de Deventer moordzaak. Geert-Jan Knoops, advocaat van de veroordeelde Ernest Louwes, ziet toch nog juridische mogelijkheden, via een gang naar het Europese Hof. Dat schrijft RTV Oost.

Beeld: Boekhouder Ernst Louwes werd veroordeeld tot 12 jaar cel in de Deventer moordzaak

Boek

‘Met de uitspraak gisteren van de Hoge Raad dat nieuw onderzoek niet nodig is, leek het boek in deze langslepende zaak na 25 jaar eindelijk gesloten’, schrijft de regionale zender. In de moord op de weduwe Wittenberg, in september 1999, werd Ernst Louwes in hoger beroep alsnog tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl de rechtbank hem vrij pleitte.

Deze week concludeerde de Hoge Raad dat nieuw onderzoek niet nodig is. Het eindoordeel van de Hoge Raad was dan dat alles wat in de herzieningsaanvraag in de zaak is aangevoerd, niet een zogenaamd ‘novum’ oplevert. De herzieningsaanvraag wordt daarom afgewezen. Daarmee blijft de onherroepelijke veroordeling van Louwes in stand.

Plan

Maar Knoops sprak tegenover RTV Oost over een mogelijke gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Knoops liet aan de omroep weten het er inderdaad niet bij te laten zitten en niet op te willen geven. De raadsman wil nog niet bekendmaken hoe dit juridisch wordt aangepakt. ‘Er moet eerst een plan worden uitgewerkt.’

Hij maakte daarbij de kanttekening dat Louwes’ mening over een gang naar het Europese hof hierover belangrijk is.

Eerder bleek dat er in het onderzoek naar de Deventer moordzaak destijds wel belangrijke fouten zijn gemaakt in het politieonderzoek.