Coldcaseteam: politie hield ontlastend bewijs achter in Deventer moordzaak

Connect on Linked in

In de Deventer moordzaak leed de recherche aan tunnelvisie. Een ontlastend document is achtergehouden, processen-verbaal zijn gemanipuleerd, noodzakelijke daderonderzoeken werden niet uitgevoerd en cruciaal dna-bewijs is feitelijk onbruikbaar doordat er op meerdere momenten onaanvaardbaar mee is omgesprongen.

Uitzonderlijk

Dat concluderen volgens de Volkskrant drie forensisch-rechercheurs van de politie Amsterdam na drie jaar onderzoek. Deze leden van het coldcaseteam deden hun onderzoek in opdracht van Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Aben toetst sinds 2014 (nadat het ‘novum-criterium’ voor afgesloten strafzaken was verruimd) of er gronden zijn voor herziening van de Deventer moordzaak. Het is uitzonderlijk dat een rechercheonderzoek helemaal opnieuw wordt doorgelicht nadat een strafzaak al is gesloten.

Vorige maand besloot advocaat-generaal Aben bij de Hoge Raad dat het nader onderzoek in de Deventer moordzaak is afgerond. Dat nader onderzoek was hij in 2013 begonnen op verzoek van Geert-Jan Knoops, de advocaat van Ernest Louwes (foto).

Herzieningsverzoek

Aben kwam tot de conclusie dat er geen redenen zijn om zelf een herzieningsaanvraag in te dienen. De advocaten kunnen zo’n aanvraag echter ook doen, en daartoe heeft Knoops nu besloten. Volgens de advocaat blijkt uit het afsluitend rapport, dat in handen is van de Volkskrant, dat de politie cruciale fouten heeft gemaakt. Knoops zal dus opnieuw om herziening van de Deventer moordzaak vragen bij de Hoge Raad.

Twaalf jaar cel

In 1999 werd de toen 60-jarige weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer vermoord. Haar fiscalist Ernest Louwes werd veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij heeft altijd ontkend. In 2009 kwam hij vrij. Op de blouse van Wittenberg werd dna-materiaal van Louwes aangetroffen. Daarnaast had zijn mobiele telefoon vlak voor de moord een telefoonmast aangestraald in Deventer, waar het slachtoffer in haar woning dood was aangetroffen.

Dna-bewijs

In 2003 kwam de Hoge Raad al tot de conclusie dat het dna-bewijs rammelde, maar het Bossche gerechtshof veroordeelde Louwes toch opnieuw. Advocaat Geert-Jan Knoops diende in 2013 een verzoek in om de zaak opnieuw te onderzoeken. Dat onderzoek werd vorige maand afgerond, een coldcaseteam van de Amsterdamse politie werd ervoor ingeschakeld.

Zie ook:

‘Recherche vervalste bewijs in Deventer moordzaak’ (UPDATE)

Wie vermoordde de weduwe in Deventer?