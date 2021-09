Koeriers met cash en goud op Schiphol aangehouden

Connect on Linked in

De recherche van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft in de afgelopen weken grote hoeveelheden cash en goud in beslag genomen. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht op verdenking van witwassen. Er is in totaal ongeveer 56 kilo goud en 150.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het goud heeft een geschatte waarde van ruim twee miljoen euro.

(beeld uit archief)

Dubai

Op 3 september trof personeel van de Douane negen goudstaven met een totaal gewicht van circa 25 kilo en een geldbedrag van ruim 8.500 euro aan in de bagage van een Nederlandse man. Hij stond op het punt uit te reizen naar Dubai en kon volgens de Marechaussee geen goede verklaring geven over de herkomst van het goud en geld. Daarom is hij door rechercheurs van de marechaussee aangehouden als verdachte van witwassen.

Bij een doorzoeking in een bedrijfspand in Enschede werd nog eens 29 kilo goud en ruim 42.000 euro aan cash aangetroffen.

Italiƫ

Op 6 september vonden medewerkers van de Douane ongeveer 2 kilo goud aan in de bagage van een Italiaanse man en vrouw. Zij waren op doorreis vanuit Dubai naar Italiƫ. Omdat zij geen verifieerbare verklaring konden geven over de herkomst van het goud werden ook zij door rechercheurs van de Marechaussee aangehouden als verdachten van witwassen. Naar beide personen is onderzoek ingesteld, het goud is in beslag genomen.

Op 8 september werd in de bagage van een Turkse man ruim 100.000 euro aan contant geld aangetroffen. Hij was op doorreis vanuit Chili naar Turkije en kon geen goede verklaring geven over de herkomst van het geld en is door de recherche aangehouden als verdachte van witwassen. Het geld is in beslag genomen.

Rechercheurs van de Marechaussee doen permanent onderzoek naar geldkoeriers op de luchthaven Schiphol, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

