‘Kofferbakdode Almelo slachtoffer ruzie over vaccinatiebeleid’

De 56-jarige vrouw die woensdag dood in een kofferbak bij een ziekenhuis in Almelo werd gevonden, is waarschijnlijk vermoord door haar 43-jarige echtgenoot vanwege een ruzie over het vaccineren tegen corona. Dat schrijft RTV Oost. De man meldde zichzelf bij het ziekenhuis nadat hij een zelfmoordpoging had gedaan en is daarna aangehouden.

Iron Maiden-coverband

Volgens ingewijden had het stel al lange tijd ruzie over de coronamaatregelen en later met name over het huidige vaccinatiebeleid. De vrouw had haar man verboden nog langer met gevaccineerden om te gaan, waaronder zijn eigen ouders. Ook stopte hij noodgedwongen met zijn grote passie muziek en de Iron Maiden-coverband Beast Of Maiden die hij eind 2019 met vrienden oprichtte. Door corona gaf de band slechts één optreden, waarna de boel stil kwam te liggen.

Complottheorieën

De man wilde bovendien alleen optreden onder hele strikte coronavoorwaarden, waardoor de situatie onhoudbaar werd en hij als bassist uit de band stapte. Na een recent verzoeningsgesprek wilde hij echter toch weer doorgaan in de coverband. Iets wat zijn vrouw absoluut niet zou hebben zien zitten. Zij plaatste volgens RTV Oost op Facebook allerlei complottheorieën over corona en hadden daar regelmatig slaande ruzie over, waarbij het vooral zijn dominante vrouw was die fysiek geweld gebruikte.

Memo

Woensdagochtend meldde de 43-jarige man zichzelf bij het ziekenhuis in Almelo nadat hij zijn polsen had doorgesneden. Volgens een interne memo van het ziekenhuis had hij bekend zijn vrouw vermoord te hebben. In de kofferbak van zijn auto werd vervolgens het lichaam van de 56-jarige vrouw gevonden. Hoe ze om het leven is gebracht, is onduidelijk.

In een woning aan de Zonnebloemstraat in Almelo vond enkele uren later een politieonderzoek plaats. Het voorarrest van de verdachte is vrijdag met twee weken verlengd. De politie zet het onderzoek voort.

Kruisboogschutter

Vrijdag werd in Almelo ook een 28-jarige man door de politie neergeschoten nadat hij op zijn balkon met een kruisboog op omstanders schoot. In zijn woning werden twee dode vrouwen gevonden. Een derde vrouw wist via het balkon te ontsnappen. De man ligt in coma op de ic en is niet aanspreekbaar.