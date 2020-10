Man (26) gewond bij schietpartij in flat Kikkenstein in A’dam-Zuidoost

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de tweede verdieping van de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost is zondagnacht een 26-jarige Amsterdammer gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar.

De man werd rond 03.30 op de tweede verdieping van de flat in zijn onderarm geschoten. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij de gewonde man aan op de zevende verdieping.

Forensische Opsporing heeft vannacht uitgebreid onderzoek verricht in de flat. De recherche onderzoekt wat de mogelijke aanleiding is geweest van de schietpartij en is op zoek naar getuigen of tips.

Liquidatie

Op 9 mei 2016 werd Abderrahim “Appie” Belhadj (29) doodgeschoten in flat Kikkenstein. In die zaak is rapper Djaga Djaga (Jason L.) anderhalf jaar geleden in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij lokte het slachtoffer met een smoes naar de flat, waar een verder onbekend gebleven schutter “Cabo” de liquidatie zou hebben uitgevoerd. Justitie maakte in augustus bekend dat het Ridouan Taghi ziet als medepleger van die moord.