Gewapende drugscriminelen zorgden in het grensgebied bij Roosendaal voor onveiligheid. Door een wetsartikel over joy riding te gebruiken en preventief te fouilleren probeert de politie deze vorm van misdaad aan te pakken.

Beeld: een schietpartij op straat in Roosendaal op 3 maart 2023

Onorthodox

De problemen spitsten zich toe op drugscriminelen, die via een huurconstructie van auto’s via Duitsland de omgeving onveiliger maakten. Dit schrijft het AD. De politie besloot na een ernstig incident, met vier doden bij Oud Gastel, voor een onorthodoxe aanpak. Het Openbaar Ministerie keurde goed dat er een wetsartikel over joy riding van stal werd gehaald, om de huurwagens tijdelijk van straat te kunnen halen. Dat is tot nu met 35 auto’s gebeurd.

Boodschap

De politie in Roosendaal maakte ook gebruik van preventief fouilleren, na recente schietpartijen op straat. Die geweldsincidenten hebben steeds dezelfde achtergrond: drugscriminaliteit. Politiechef Lisette van Os hierover: ‘Onze boodschap is duidelijk: kom niet naar Roosendaal met wapens. Wat belangrijk is: anders dan in andere steden fouilleren wij niet preventief in woonwijken, maar alleen op aan- en afvoerwegen.’

Volgens Van Os haalt dit veel pijn weg bij onschuldige burgers die ook worden gefouilleerd. ‘Ik ben zelf mee geweest bij zo’n actie en ik heb eigenlijk alleen positieve reacties gehoord.’

Inmiddels staat de problematiek op de politieke agenda en wil de Tweede Kamer landelijke wetgeving voor een betere aanpak, tekent de krant op uit de mond van de plaatselijke politiechef.