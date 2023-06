‘Komt er deal VS met Joran over waarheid Holloway?’

Connect on Linked in

In de Verenigde Staten wordt al voorzichtig gesproken over een deal van justitie met Joran van der Sloot, mocht hij tijdens zijn rechtszaak in dat land ook de waarheid vertellen over de verdwijning van Natalee Holloway. Dit meldt de NOS.

Reis

De uitlevering van Joran van der Sloot is op dit moment gaande. Laatste nieuws is dat FBI-agenten Joran inmiddels begeleiden op zijn reis van Peru, naar de Verenigde Staten. Hij zal daar in de staat Alabama terechtstaan voor de afpersing van de moeder van Natalee Holloway, wiens dochter Natalee op 30 mei 2005 verdween op Aruba. Joran was de laatste die toen met haar samen is geweest.

Al in 2010 diende justitie in Alabama een aanklacht tegen hem in. Dat was voor het afpersen van Beth Holloway in ruil voor uiteindelijk valse informatie over de toedracht van de verdwijning van Natalee.

In datzelfde jaar werd Joran opgepakt en later tot 28 jaar cel in Peru veroordeeld, voor de moord op Stephany Flores in Lima. Hierdoor kon hij niet meer in de VS worden berecht. Nu gebeurt dat wel, op voorwaarde dat Joran na het proces en een mogelijke veroordeling en straf, weer terugkeert om zijn tijd in Peru uit te zitten.

Waarheid

De correspondent in de VS van de NOS meldt dat de uitlevering van Joran groot nieuws is in Amerika. Hoewel de zaak niet handelt over de verdwijning van Natalee, geeft dit haar nabestaanden toch hoop dat er ook een antwoord gaat komen op de vraag wat er met haar is gebeurd: ‘Er wordt al voorzichtig gesproken over mogelijke immuniteit of strafvermindering, in ruil voor de waarheid.’