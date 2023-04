Koninklijke Marine pakt 2,2 ton cocaïne in Caraïben

Connect on Linked in

In het Caraïbisch gebied heeft het Nederlandse marinevaartuig Zr.Ms. Holland in maart totaal ruim 2.200 kilo cocaïne onderschept. Dinsdag heeft het ministerie van Defensie bekend gemaakt dat er tussen 10 en 13 maart vier onderscheppingen in het Caribisch gebied zijn geweest. In alle gevallen werd cocaïne vervoerd op kleine bootjes met grote buitenboordmotoren (“go fasts“).

Patrouillevliegtuig

Onderscheppingen van de marine gaan vrijwel altijd volgens hetzelfde recept. Een maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied speurt de zee af en signaleert verdachte bewegingen. Vervolgens wordt het patrouilleschip naar de route gedirigeerd.

Toen de Holland de vaartuigen in zich kreeg werden de gestationeerde helikopter van de Amerikaanse Kustwacht en twee snelle onderscheppingsboten op de go-fasts afgestuurd.

Kustwacht

De bemanning van twee van deze bootjes gaf zich direct over. In twee andere gevallen gebeurde dat na enkele waarschuwingsschoten.

In totaal zijn tien opvarenden overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. Zij komen de voor de rechtbank in de Verenigde Staten. De cocaïne is vernietigd.

De Koninklijke Marine werkt afwisselend samen met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse Kustwacht. De Holland heeft bijna 13.000 kilo drugs onderschept, hoofdzakelijk cocaïne.

De Holland loste in oktober 2022 Zr.Ms. Groningen af als stationsschip actief in het Caribisch gebied, net als in de winter van 2021/2022.