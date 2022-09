Kort geding verloren: Ruud mag van de rechter toch zijn huis uitgezet

Connect on Linked in

Een man uit Etten-Leur die een kort geding aanspande om huisuitzetting te voorkomen nadat er drugs in zijn woning was gevonden moet toch zijn huis uit, zo meldt BN/De Stem. De Bredase rechter stelde woensdag de woningcorporatie Alwel in het gelijk, ondanks dat de buurtgenoten van deze Ruud van N. vonden dat de man moest blijven omdat hij geen onveilige situatie veroorzaakt. Er is in Nederland kritiek op de praktijk van snelle huisuitzetting door gemeenten van kleine criminelen in kwetsbare positie.

Kort geding

In het huis van Van N. werd op 3 juli een flinke hoeveelheid speed en ghb aangetroffen, en verder wapens, onder meer een taser en een gasbusje. Daarna besloot de burgemeester van Etten-Leur om de woning op 25 augustus voor drie maanden te sluiten. De advocaat van Van N., Peter Schouten, spande een kort geding aan. Op 4 oktober zal de huurwoning nu worden verzegeld.

Procederen

Advocaat Schouten zegt desnoods door te procederen tot aan het Europees Hof omdat hij het een principekwestie vindt. Hij stelt onder meer dat de burgemeester ten onrechte geheime gegevens uit het politiedossier met de woningcorporatie heeft gedeeld.

Eerst gaat hij in bezwaar bij een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Hij kan ook nog naar de rechter en naar de Raad van State.

Schouten vindt verder dat de burgemeester zich ‘moet schamen’ omdat ze er op deze manier voor zorgt dat een kwetsbare verslaafde man die kampt met psychische aandoeningen op straat wordt gezet. Van N. wacht al meer dan dertig weken op een opname.

Petitie

Er is door de gemeente geen buurtonderzoek naar de zaak gedaan naar de onveilige situatie. Wel is bekend dat 27 buren van Van N. een petitie hebben ondertekend waarin ze hun steun aan hun buurman betuigen.

Er volgt ook nog een strafzaak tegen Van N..

Sinds de invoering van een wetswijziging in de Opiumwet (de zogeheten Wet Damocles) kan de gemeente woningen van mensen die een relatief licht drugsdelict hebben gepleegd uit hun huis zetten. Toen dat aan de lopende band gebeurde zonder dat er een rechter aan te pas kwam stelde de Raad van State scherpere voorwaarden aan uitzetting, maar het gebeurt nog steeds geregeld.

Er is in brede kring kritiek op de frequente uitzettingen omdat dakloze delinquenten sneller zouden vervallen in criminaliteit, en omdat mensen als Ruud van N. feitelijk psychische bijstand moeten hebben. De politie is overbelast door dergelijke personen, die geestelijke zorg nodig hebben en tegelijk overlast of crimineel gedrag vertonen.

