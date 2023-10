De mislukte hitman Alex de Boer

Connect on Linked in

Glazenwasser Alex de Boer (1978) groeit op als middelste van drie broers in een wijkje met arbeiderswoningen in Zaandijk. Als tiener gaat hij steeds vaker op het inbrekerspad. Gereedschap, sieraden, elektronica, als het maar geld oplevert. Uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. Daar leert hij de echt grote jongens kennen, zoals Greg Remmers en Fred Ros. Vooral tegen de laatste, die het ook in de bajes breed laat hangen, kijkt De Boer huizenhoog op.

Nadat ze allebei eind 2005 weer vrij zijn gekomen, gaat De Boer verschillende klusjes doen voor Ros: het huis schoonmaken, de kinderen van school halen, de tuin onderhouden. Ook brengt en haalt hij auto’s op van het leasebedrijf Total Trust, waar Ros aan is verbonden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Ros aan De Boer vraagt of hij de Amsterdamse kroegbaas Thomas van der Bijl wil liquideren. Daar zou hij 60.000 euro en een Saab 93 cabriolet mee kunnen verdienen.

De slungelachtige De Boer stemt aanvankelijk toe, maar weet eigenlijk direct dat hij het niet kan en wil doen. De Boer later tegenover de politie: ‘Ik wist al vanaf dag één dat ik het never nooit zou doen. Ik had wel ja gezegd en daarna ben ik meteen gaan denken, hoe kom ik hier in godsnaam uit vandaan.’

De Boer gaat zich steeds onmogelijker gedragen. Hij komt te laat op afspraken met Ros en houdt zich regelmatig onbereikbaar. Wanneer De Boer daadwerkelijk klaar staat bij het huis van Van der Bijl om de kroegbaas af te schieten, heeft hij de sim-kaart uit zijn seintelefoon gehaald, zodat Ros hem niet kan bereiken om door te geven dat Van der Bijl onderweg is. Daarop komt ook Ros tot de conclusie dat De Boer niet geschikt is voor de klus.

Uiteindelijk wordt Thomas van der Bijl een maand later door twee andere amateurs geliquideerd. De hitmen laten verschillende sporen achter, die onder andere ook naar Alex de Boer leiden. Begin juli 2006 wordt hij gearresteerd en bij het tweede verhoor slaat hij al door. Maar tegelijkertijd met zijn bekentenis geeft hij aan dat hij doodsbang is voor Fred Ros. De moordmakelaar, die onder andere heeft gezeten voor wapenhandel en moord, heeft De Boer te kennen gegeven dat hij hem dood zou schieten als hij zou gaan praten met de politie.

‘Hij (Ros – red.) heeft zo specifiek tegen mij gezegd: al moet het een ton kosten om die informatie te kopen bij de politie; ik kom erachter als je gesproken hebt. Ik schiet je dood. Ik schiet jou dood en je familie en je broertje en je broer en je buurvrouw.’

De angst voor Ros komt in vrijwel alle verhoren van De Boer terug. Uiteindelijk maakt hij een deal met justitie: hij wil wel een officiële verklaring afleggen, maar dan moet hij wel in een getuigenbeschermingsprogramma worden opgenomen. Beide partijen worden het eens. Over de inhoud van de overeenkomst mag niets naar buiten komen.

Nadat De Boer zijn straf heeft uitgezeten voor betrokkenheid bij de moord op Thomas van der Bijl, neemt hij in een kamertje in de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp afscheid van zijn familie en vrienden. Het is onbekend waar De Boer nu woont en onder welke naam hij leeft. Zijn ouders hebben laten weten hun zoon – tot hun grote verdriet – al jaren niet meer te hebben gezien.

