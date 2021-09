Kroongetuige: Taghi had 50 namen op dodenlijst staan

Connect on Linked in

Kroongetuige Tony de G. heeft woensdag aan de rechtbank gezegd te hebben gehoord dat Ridouan Taghi een dodenlijst had met 50 namen. De verdachten van motorclub Caloh Wagoh zou die lijst af moeten werken. De G. zei dat hoofdverdachte Delano G. heeft gezegd dat er ‘werk genoeg was voor een hele periode’.

Tony de G. zegt na het medeplegen van de moord in Breukelen op Jaïr Wessels in 2017 te zijn afgehaakt. Wie er allemaal op die lijst zouden hebben gestaan zei De G. niet.

Het proces Eris in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp handelt over vijf liquidaties en verschillende pogingen daartoe. Er staan 21 verdachten terecht. Uit pgp-berichten zou volgens justitie blijken dat Taghi de groep aanstuurde, hoewel Taghi niet terecht staat in het Eris-proces, maar voor andere moorden in de Marengo-zaak.

De advocaten van verschillende verdachten zullen de verklaringen van kroongetuige De G. de komende weken gaan fileren en hem daarover kunnen bevragen. Dan zal blijken hoe geloofwaardig zijn beweringen zijn.

