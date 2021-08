‘Alleen mijn vader, moeder en zusje staan achter mijn deal’

Connect on Linked in

Nadat maandag Greg R. aan de tand werd gevoeld in het grote liquidatieproces Eris, was het dinsdag de beurt aan kroongetuige Tony de G. uit Spijkenisse, die al een paar keer op een dodenlijst stond. Advocaat Christian Flokstra: ‘Meneer De G… U bent een oplichter. U liegt, ook tegen uw familie. U gebruikt drank en drugs. U kunt zaken niet in de tijd plaatsen.’

Tony de G. (1984) groeide op in een woonwagenkamp in Spijkenisse. Al op vroege leeftijd kwam hij in aanraking met het criminele milieu. Zijn vader had een autosloopbedrijf, maar bouwde ook geheime compartimenten in auto’s om drugs en cash te vervoeren.

Dodenlijst

Tony ging zelf ook in drugs handelen. Wat niet hielp is dat hij zich – mede onder invloed van cocaïne en drank (‘na tien glazen bacardi’s ging ik meestal over op coke om niet dronken te worden’) – in de handel niet aan zijn afspraken hield en liegt en bedriegt. Keer op keer. Het leidt er toe dat hij twee keer op een dodenlijst kwam te staan. Verschillende keren vluchtte hij naar Spanje. Uiteindelijk belandde hij bij motorclub Caloh Wagoh, waar hij aanvankelijk president was van het chapter Spijkenisse, maar door diefstal van een grote som geld van een medelid al snel werd gedegradeerd tot sergeant. Nadat hij voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van Jaïr Wessels in juli 2017 werd opgepakt in Spanje, liep hij over naar justitie. In de rechtszitting dinsdag vertelde hij er meer over.

‘De politie vermoordt je niet’

Aanvankelijk was hij van plan om alleen over zijn eigen rol te verklaren, omdat het bewijs tegen hem in de zaak Wessels zo duidelijk was. Na een eerste gesprek vertelden rechercheurs hem dat er een officier van justitie bij gehaald moest worden als hij ook gedetailleerd over anderen zou willen praten. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. De G. had niet eerder met de gedachte gespeeld om kroongetuige te worden. De overweging om te verklaren was vooral veiligheid. ‘Strafkorting vond ik in die periode niet belangrijk. Ik wilde mijn criminele leven achter me laten en alles hing voor mij op mijn veiligheid en die van mijn familie.’ Hij had grote angst voor de leden van Caloh Wagoh. ‘De politie vermoordt je niet, Caloh Wagoh wel.’ (Tekst loopt door onder de advertenties.)

Zakelijke deal

De G. bestempelde de kroongetuigenregeling als een zakelijke deal ‘waar we allebei beter van worden. Zij hebben iets aan mijn verklaringen en voor mij is het een tweede kans’. Later tijdens de zitting zei De G. nog dat alleen zijn vader, moeder en zusje achter de deal staan. ‘Twijfelen of ik het goede heb gedaan doe ik iedere dag. Maar ik was al begonnen met verklaren. Ik maak me vooral zorgen over mijn naasten.’

Liquidaties

Hij vond huurmoord persoonlijk veel te ver gaan. Daar trok hij een grens. Hij betuigde in de rechtszaal dan ook spijt van zijn betrokkenheid bij de liquidatie van Jaïr Wessels. Vandaar ook dat hij een paar keer een smoes had bedacht om maar onder de liquidatieopdracht uit te kunnen komen. Maar volgens verschillende medeverdachten, waaronder Howard “Michel” K., had De G. al vaker moorden gepleegd. Zo zou hij een jaar of vier geleden een liquidatie hebben gepleegd waar hij nog steeds slapeloze nachten van zou hebben. De G. tijdens de zitting: ‘Niet waar. Het is niet gebeurd en ik heb er dus geen last van.’

Oplichter

Christian Flokstra, advocaat van Greg R., ging tijdens de zitting nog in op de verklaringen van verschillende getuigen uit de omgeving van Tony de G.. Een aantal van hen beschouwden De G. als een notoire oplichter ‘die lachend alles bij elkaar liegt’. De G.: ‘Ik heb me schuldig gemaakt aan oplichting, ja. Dat ging me goed af. Dat ging altijd om geld, niet om iets anders.’

Flokstra: ‘Meneer De G… U bent een oplichter. U liegt, ook tegen uw familie. U gebruikt drank en drugs. U kunt zaken niet in de tijd plaatsen. U heeft hervonden herinneringen… Hoe moet ik nu in vredesnaam nog vaststellen of wat u zegt over mijn cliënt Greg G. de waarheid is?’

Waarop De G. antwoordde: ‘Ik zeg wat ik weet en de recherche mag controleren of er steunbewijs is. De rechtbank mag beoordelen wat de waarheid is.’

Justin Jap Tjong

In liquidatiezaak Eris staan 21 verdachten terecht voor vijf moorden en verschillende moordpogingen en -opdrachten in de onderwereld. Achttien verdachten waren lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Hoofdverdachte is Delano “Keylow” R.. Verdachten Ferrel T. en Guyno O. worden om procedurele redenen afzonderlijk vervolgd op verdenking van de liquidatie van Justin Jap Tjong op 31 januari 2017 (deelonderzoek Charon). Een andere strafkamer zal hun zaken behandelen in april 2022.

(Dit artikel is gemaakt op basis van verschillende berichten in diverse media.)