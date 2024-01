Krystian M. vrijgesproken van liquidatiepoging Zeewolde, medeverdachten 15 jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Lelystad heeft maandag de 28-jarige Krystian M. vrijgesproken van betrokkenheid bij een moordpoging in Zeewolde op 5 oktober 2021. Twee medeverdachten van 32 en 37 krijgen 15 jaar cel. De 37-jarige man was volgens de rechtbank de schutter, terwijl zijn jongere medeverdachte onder andere de vluchtmotor bestuurde. Alle drie de verdachten hebben de Poolse nationaliteit.

(Beeld: Omroep Flevoland)

Krystian M., die wordt verdacht van het aansturen van de moord op Peter R. de Vries, komt door de vrijspraak niet op vrije voeten, omdat hij in de zaak van De Vries in voorarrest zit.

Zwaargewond

Op 5 oktober 2021 rond 12.30 werd op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zeewolde een 35-jarige Poolse man uit Harderwijk meerdere malen beschoten. Het slachtoffer werd geraakt in zijn arm, been en bil. De schutter stapte na de schietpartij achterop een motor, waarna de bestuurder en de schutter op de vlucht sloegen. De vluchtmotor werd diezelfde dag gevonden in Lelystad. Later werden ook de motorhelm, deels verbrande kleding en het gebruikte automatische vuurwapen teruggevonden nabij de vindplaats van de motor.

Bewijs

Diverse getuigenverklaringen, camerabeelden en dna-sporen tonen volgens de rechtbank de betrokkenheid van de twee mannen van 32 en 37 aan. Zo is op camerabeeld te zien dat de schutter een zwarte trainingsbroek droeg die later deels verbrand is teruggevonden. Onderzoek wees uit dat dna-materiaal van de 37-jarige verdachte aanwezig was op die broek.

Daarnaast is de schutter te zien op een filmpje dat gevonden is op de in beslag genomen telefoon van zijn medeverdachte, gemaakt op de avond van 5 oktober 2021. De rechtbank constateert dat de kleding en schoenen van de verdachte zoals die op dit filmpje te zien zijn, dezelfde kleding en schoenen zijn als die door de schutter werden gedragen nadat hij zich nabij de locatie waar de vluchtmotor werd neergezet en hij zich had omgekleed.

Spotter

Uit telefoongegevens van de 32-jarige man bleek dat hij in de weken voorafgaand aan het schietincident meerdere malen als ‘spotter’ in de buurt van het woonadres van het slachtoffer is geweest om hem, zijn auto en zijn gedragingen in de gaten te houden en in kaart te brengen. De verdachte bekende na zijn aanhouding en ter terechtzitting dat hij de bestuurder van de motor was.

Motief onduidelijk

Hoewel de achtergrond van de schietpartij onduidelijk is gebleven omdat geen van de betrokkenen daarin inzicht heeft willen geven, gaat de rechtbank uit van een afrekening in het criminele milieu. ‘Dat de verdachten dit misdrijf op klaarlichte dag in een winkelgebied hebben gepleegd, is voor de rechtbank strafverzwarend. Zij hebben door hun handelen laten blijken roekeloos en meedogenloos te zijn.’

De rechtbank veroordeelt de twee verdachten tot 15 jaar gevangenisstraf. Krystian M. is vrijgesproken. De officier van justitie zag hem als de organisator van de schietpartij, maar dat kon door de rechtbank onvoldoende worden vastgesteld. Vorige maand eiste de officier van justitie 16 jaar gevangenisstraf tegen alle drie de verdachten.