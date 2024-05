“La J” opgepakt in Spanje: verdacht van tientallen moorden (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Nationale Politie in Spanje hebben de meest gezochte man van de Dominicaanse Republiek gearresteerd. Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, verbleef op een onderduikadres in de stad San Sebastián de los Reyes, bij Madrid. Er waren al langer geruchten dat de naar verluidt grootste drugshandelaar van de Dominicaanse Republiek zich in Spanje zou bevinden.

Huurmoordenaars

Pimentel García wordt gezien als het hoofd van een grote criminele organisatie die zich bezighoudt met drugshandel en ook als een uitzendbureau voor huurmoordenaars.

In maart startte de Spaanse politie een onderzoek nadat er concrete informatie was binnengekomen over een adres waar Pimentel zou kunnen verblijven.

Vergiftigd

Een van de zaken waarvoor “La J” werd gezocht is de liquidatie van een rivaal, op 15 januari, een gevangene in de gevangenis “El Pinito” in de Dominicaanse provincie La Vega. Een lid van zijn organisatie, die in dezelfde inrichting gedetineerd was, zou de man in opdracht hebben vergiftigd.

Vriendin

De Dominicaanse politie brengt La J in verband met tientallen moorden. De voortvluchtige woonde samen met een vrouw en leidde ook in Spanje een groepje mensen die hem beschermde en probeerde onvindbaar te houden.

Door naspeuringen te doen in het leven van zijn vriendin kwam de politie uit bij een adres in San Sebastián de los Reyes. Hij werd in de ondergrondse parkeerplaats van het pand waar hij woonde gearresteerd.

El Abusador

In juni vorig jaar deed de politie in de Dominicaanse Republiek een reeks invallen. Dat gebeurde nadat een van de belangrijkste criminelen van het land (César Peralta, alias “El Abusador”) een deal met de justitie in de Verenigde Staten had gesloten, en daar verklaringen had afgelegd.

Ook in een zestal gevangenissen trokken honderden agenten naar binnen.

Die invallen kwamen enkele maanden nadat in de Dominicaanse Republiek de Nederlanders Dennis G., Urvin “Nuto” Wawoe, en Terence de V. waren aangehouden voor grootschalige cocaïnehandel.

Peralta

De focus lag op het netwerk van Pimentel García, die op dat moment al was gevlucht. Hij werd gezien als een opvolger van Peralta, wiens netwerk via de Dominicaanse Republiek tonnen cocaïne naar de VS en Europa had verscheept. Peralta werd in 2021 uitgeleverd aan de VS en sloot in november 2022 een deal.

Hoog op het verlanglijstje van de Verenigde Staten staat nu een andere Dominicaan: José Calderón Rijo, die nog steeds belangrijke drugsoperaties in het Caraïbisch gebied zou leiden, en nu op de financiële sanctielijst van de Verenigde Staten figureert.