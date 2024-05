Verdachte drugshandel aangekomen uit Dominicaanse Republiek

Connect on Linked in

De Dominicaanse Republiek heeft de 48-jarige Nederlander Dennis G. (foto rechts) uitgeleverd aan Nederland, zo meldt het Openbaar Ministerie. G. wordt hier verdacht van grootschalige cocaïnehandel en is vorig jaar op verzoek van Nederland in de Dominicaanse Republiek gearresteerd.

Rechter-commissaris

Donderdagochtend 30 mei landde het vliegtuig, begeleid door de Koninklijke Marechaussee, in Nederland. G. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het Dominicaanse Hooggerechtshof heeft de uitlevering deze maand geaccordeerd in een procedure die meer dan een jaar heeft geduurd. Ook Urvin “Nuto” W. (43, foto links), leider van de Curaçaose straatbende No Limit Soldiers, zal aan Nederland worden uitgeleverd.

Ennetcom

Op 15 april 2023 werd Dennis G. gearresteerd in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. De eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de Nederlandse politie was de verdachte op het spoor gekomen via versleutelde communicatie in de berichtendiensten Ennetcom en SkyECC.

Het OM verdenkt hem van (het voorbereiden van) meerdere internationale transporten van in totaal meer dan 2000 kilo cocaïne.

Vista-zaak

Utrechter Dennis G. groeide op in Nieuwegein. Hij is eerder betrokken geweest bij handel in cocaïne. De Haarlemse rechtbank heeft hem in de zogeheten Vista-zaak in 2013 veroordeeld tot twee jaar cel. Hoofdpersoon in die zaak over grote transporten van cocaïne was IJmuidenaar Freek de K..

Zie ook:

