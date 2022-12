Laagterecord in aantal doden door geweld in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam vielen in 2022 het minste aantal doden door geweld sinds lange tijd: 12. In een aantal van die gevallen ging het om fataal geweld dat jongeren pleegden, of waarvan ze juist slachtoffer waren. Dat schrijft de krant Het Parool vrijdag.

Minderjarig

In de regio Amsterdam vielen dit jaar 12 doden door geweld. Dat is over de laatste decennia gezien een laagterecord, meldt de krant. Sommige daders en slachtoffers waren minderjarig.

Verdacht

In één zaak is het nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om moord gaat. Op 9 januari werd in Amsterdam-Zuid een 79-jarige vrouw dood aangetroffen. Dit gebeurt onder ‘verdachte omstandigheden’. Ze heeft verwondingen die bij geweld kunnen passen en een familielid meldt dat de inwonende 55-jarige dochter die haar in eerste instantie vindt, niet goed voor haar zorgt.

Het strafrechtelijk onderzoek ernaar is nog niet afgerond, meldt Het Parool. Ook in een aantal andere gevallen loopt de strafzaak nog.

Schutter

De laatste moord is die op de 17-jarige Roffinho van Suijdam, die op 23 december wordt neergeschoten voor het huis van zijn moeder in de Haardstee, in Zuid-Oost. De politie arresteert in de dagen erna een 16-jarige jongen die als schutter wordt gezien.

Zaterdag zal er in Amsterdam Zuid-Oost een stille tocht worden gehouden voor het slachtoffer. Die start om 18.30 uur vanaf zijn huis. Dit bericht de Amsterdamse stadszender AT5