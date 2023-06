Laatste overvaller goudsmelterij voor de rechter

Connect on Linked in

Een later opgepakte verdachte van de overval op de goudsmelterij in Amsterdam-Noord in mei 2021 verscheen donderdagmorgen voor de rechter.

Beeld: restanten van de door overvallers in brand gestoken Porsche Cayenne bij Broek in Waterland (fot0: Joost van der Wegen)

Aangehouden

Deze negende verdachte, de 37-jarige uit Lille afkomstige Belg Fathi A., stond op 28 oktober al terecht tijdens een eerdere pro-formazitting. De rechtbank verlengde toen zijn voorlopige hechtenis. Hij werd in mei 2022 aangehouden, een jaar na de geruchtmakende overval op het bedrijf Schöne Edelmetaal.

Herkend

De verdenking tegen A. komt er volgens het Openbaar Ministerie op neer dat hij door de Franse politie is herkend als een van de overvallers die met twee verdachten is weggevlucht in een Audi S4. Na het in brand steken daarvan zijn zij met een klaarstaande BMW naar een safe house in Rotterdam gereden.

Verdacht

De man wordt verdacht van diefstal van de metalen, het bedreigen met geweld van medewerkers van de goudsmelterij en Brinks waardevervoer, het beschieten van politieauto’s met een automatisch wapen tijdens zijn vlucht (gekwalificeerde doodslag), en het in brand steken van de vluchtauto’s.

De andere acht verdachten verschenen al eerder voor de rechter.