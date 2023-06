Laatste verdachte van geweld station Bijlmer aangehouden

Print This Post

De politie in Amsterdam heeft een laatste verdachte aangehouden, in het onderzoek naar het geweld op station Bijlmer, begin mei. De meeste andere verdachten meldden zich zelf al, nadat herkenbare beelden van hen dreigden te worden vertoond.

Verdachte

Het gaat om een 19-jarige man uit Zaandam. Het is de twaalfde en laatste verdachte die in deze zaak is aangehouden. Dit meldt de politie dinsdag.

Op station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost werd op de avond van 5 mei een man zwaar mishandeld en op het spoor geduwd. Hij werd door een groep jongeren getrapt en geslagen, onder andere tegen zijn hoofd, toen hij al op de grond lag.

De krant Het Parool meldde later dat een van de betrokken jongens ongevraagd door de man op zijn mond werd gezoend, en dat het geweld daar een reactie op zou zijn geweest. De man is niet meer teruggevonden, ondanks oproepen van de politie aan hem.

Herkenbaar

De verdachten kregen de oproep zichzelf te melden om zo te voorkomen dat ze in beelden van de gebeurtenis herkenbaar getoond zouden worden. Na deze oproep meldden zich in de twee weken na het geweldsincident tien verdachten bij de politie. ‘De andere twee verdachten werden op andere manieren geïdentificeerd en daarna ook aangehouden’, aldus de politie in een bericht.

Vast

Naast de vandaag aangehouden man, zit nog een 15-jarige verdachte vast. De 19-jarige verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van de twaalf verdachten worden drie er niet langer van verdacht een actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag. De andere negen – allemaal jongens tussen de 12 en 16 jaar oud en één man van 19 jaar oud – blijven vooralsnog verdachten in het onderzoek.