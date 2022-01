Lange celstraffen geëist voor aanslag op advocaat Schol

Connect on Linked in

Justitie eiste donderdag lange gevangenisstraffen tegen twee mannen die in 2019 een moordaanslag zouden hebben gepleegd op advocaat Philippe Schol. De officier gaf aan dat het leven van Philippe Schol op 6 november van dat jaar ‘drastisch, zeer ingrijpend en onomkeerbaar is veranderd.’

door Joost van der Wegen

Verdacht

Poging tot moord op bestelling. Dat is hoe de officier van Justitie in Almelo donderdag de strafbare feiten noemden waaraan de twee verdachten in de zaak zich schuldig zouden hebben gemaakt.

Philippe Schol werd op 9 november 2019 dichtbij zijn huis in Gronau in Duitsland, tijdens het uitlaten van zijn hond, op straat vanuit een rijdende auto beschoten. Later bleek dat er vijf schoten op hem waren afgevuurd. Schol raakte bij de aanslag zwaar gewond.

Aanhouding

Een jaar na de aanslag hield de politie Maikel T. T. (32) en Bert-Jan ten V. (48) aan. Zij zouden eerder een sportschool hebben beschoten, waarvan Schol het faillissement behandelde voor de eigenaar.

De twee mannen uit Hengelo zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) de latere poging tot moord op Schol ook met elkaar hebben ondernomen.

De auto van de twee was eerder te zien op camerabeelden van een beschieting op 2 oktober 2019 op de sportschool de Sportfabrik in Losser, gaf de officier aan. Ten V. werd ook herkend toen de beelden daarvan werden getoond in een opsporingsprogramma. Onder meer aan zijn ‘zwabberbeen’.

Verder werd een soortgelijk masker als wat hij droeg tijdens de beschieting bij hem teruggevonden. Ook uit telefoongegevens en taps kwam zijn betrokkenheid naar voren.

Voorverkenning

Voorafgaande aan de beschieting in Gronau zijn er volgens justitie voorverkenningen uitgevoerd bij de woning en het kantoor van de advocaat. De twee mannen zijn herkend op beelden die hiervan bestaan. Op die beelden is een zilvergrijze VW Polo te zien die in gebruik was bij Ten V.. Zijn verklaring dat de auto uitgeleend was, vindt het OM niet geloofwaardig.

Justitie: ‘Na de beschieting is het uiterlijk van de auto aangepast om herkenning te voorkomen. Maar in de auto werden schotresten, en DNA van de twee verdachten aangetroffen. Ook uit opgenomen gesprekken blijkt de betrokkenheid van de twee.’

Bij beide beschietingen werd ook hetzelfde wapen gebruikt en leek het motief terug te voeren op het failliet van de sportschool.

Eis

Ten V. hoorde een gevangenisstraf van 23 jaar tegen zich eisen voor de beschieting van de advocaat. Hij stond ook terecht voor de beschieting van de sportschool in Losser. Voor T. werd een gevangenisstraf van 18 jaar geëist.

Justitie stelde dat er aanwijzingen zijn dat de twee vaker met elkaar op stap gingen om met geweld betalingen af te dwingen. Ook zouden zij vaker ingeschakeld zijn als moordmakelaars.

T. gaf aan alleen wel eens met Ten V. op pad te zijn gegaan, om ‘incassoklussen’ te doen.

Ten V. ontkende de schietpartij op de sportschool ook. Hij gaf aan dat justitie hem de status van beschermde getuige wilde geven, als hij aangaf wie de opdrachtgever van de moordbestelling op Schol was. Maar Ten V. was daar niet op ingegaan.

De officier gaf aan dat het leven van Philippe Schol op 6 november 2019 rond tien over acht ‘drastisch, zeer ingrijpend en onomkeerbaar is veranderd.’

Witwassen

In dit dossier komt regelmatig het faillissement terug van voormalige mede-eigenaar Ronald B. van de sportschool, waarbij een hennepplantage werd aangetroffen in 2017, en waarvan wordt vermoed dat hij zijn criminele inkomsten via zijn sportscholen probeerde wit te wassen.

Zijn zakenpartner wilde na de inval bij de woonboerderij van B. niets meer met hem te maken hebben, en probeerde een doorstart met de sportschool te maken – die ook door veel politiemensen en ambtenaren werd bezocht. Dit gebeurde onder de nieuwe naam ‘Sportfabrik’.

Teleurgesteld

Advocaat en curator Philippe Schol liet overigens achteraf weten teleurgesteld te zijn geraakt in de bescherming van de staat, na de aanslag. Dat vertelde hij in een interview met EenVandaag. ‘Als curator ruim je de maatschappelijke rotzooi van de BV Nederland op. Als er dan wat gebeurt verwacht je rugdekking, maar die krijg je niet, behalve als je aandringt. Het hele beveiligingsaspect vind ik dramatisch.’