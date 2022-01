‘Verdachten beschieten advocaat doen er het zwijgen toe’

Connect on Linked in

Op de eerste zittingsdag in het proces over de aanslag op advocaat Philippe Schol hebben de twee Hengelose verdachten vooral gezwegen in antwoord op de vele vragen van de rechtbank in Almelo. Philippe Schol werd 6 november 2019 dichtbij zijn huis in Gronau (D) op straat vanuit een rijdende auto beschoten. Maikel T.T. (32) heeft volgens het Openbaar Ministerie de schoten gelost, aldus TC/Tubantia. Bert-Jan ten V. (48) wordt behalve medeplegen van poging tot moord op Schol ook een poging tot moord c.q. doodslag ten laste gelegd, op een medewerker en bezoeker van sportschool Sportfabrik in Losser.

Moordmakelaar

Volgens justitie was het stel regelmatig samen op pad om criminele wanbetalers tot betalen over te halen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat ze als spotters fungeerden in opdracht van een moordmakelaar, die op zijn beurt opdrachten voor liquidaties aan zou nemen.

De daders schoten vijf keer vanuit de VW op Schol die zwaargewond raakte maar overleefde.

Gevaarlijk

Bert-Jan ten V. zei tegen de rechters dat hij de zilvergrijze VW Polo had uitgeleend. Verder zweeg hij voornamelijk. Spreken zou voor hem en zijn familie gevaarlijk zijn. Ten V. ontkende in dezelfde periode op een sportschool in Losser te hebben geschoten. Advocaat Schol was bezig met het afwikkelen van het faillissement van die sportschool.

De voorzitter van de rechtbank suggereerde dat de ex-directeur van de sportschool misschien iets met de zaak te maken had. Daarop kwam geen reactie van de verdachten.

Philippe Schol vertelde dat hij nog dagelijks veel last heeft van de aanslag.

