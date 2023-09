OM eist 16 jaar tegen crystal meth-hoofdverdachte Pablo Icecobar

Connect on Linked in

Tegen de van crystal meth-productie Mexicaanse verdachte met de zelfverkozen bijnaam Pablo Icecobar heeft justitie woensdag 16 jaar gevangenisstraf geëist. Ook vijf anderen kregen de strafeis tegen hen te horen. Het OM neemt een eerdere veroordeling van ‘Pablo’, eerder onthuld door Crimesite, mee in haar eis tegen hem.

Beeld: inval door de politie bij het crystal meth-lab in Drempt

Geruchtmakend

De Mexicaanse hoofdverdachte Pavel N. G. in een zaak rond crystal meth labs, moet volgens het OM 16 jaar de gevangenis in. De man had samen met een Nederlander een ‘aansturende en coördinerende rol in de criminele organisaties achter meerdere drugslabs’, denkt justitie. Tegen de Nederlandse hoofdverdachte is 12 jaar cel geëist.

Vijf andere verdachten kregen strafeisen tussen de 1 en 10 jaar te horen. Zij staan terecht in de zaak 26Inn die deze week bij de rechtbank in Den Bosch wordt behandeld.

Labs

‘I am living la vida loca’ schrijft de hoofdverdachte, die volgens het OM schuil gaat achter de EncroChat naam ‘Pablo-Icecobar’, in 2020 aan ene ‘Diorprada’. Bij de tekst zit een foto van een bak methamfetamine. Aan zijn contact ‘Warmachine’ schrijft hij: ‘I am Pavel and I can do labs wherever I want’. En: ‘I have 3 (labs) in Holland i am the biggest ice producer in Europe. I will open 2 more in 2 weeks.’

Pablo Icecobar weet dan nog niet dat PGP-platform EncroChat een week na deze laatste uitspraak zou worden opgerold en de versleutelde communicatie door de politie wordt ingezien.

Kookpannen

De recherche komt in de zomer van 2020 op het spoor brengt van de 40-jarige Mexicaan en zijn broer. Het begint met een tip dat ‘een Mexicaan in Nederland op zoek zou zijn naar een afgelegen locatie om een drugslab op te zetten’.

Via het volgen van een telefoonnummer zien agenten hoe twee mannen met een Zuid-Amerikaans uiterlijk grote kookpannen kopen bij de IKEA in Delft. En hoe één van achterin een Range Rover, liggend op de achterbank, van een terrein in Schijndel wordt weggereden. Dat valt op, maar voordat ze geïdentificeerd kunnen worden zijn de Mexicanen het land al weer uit. De broer is nog steeds spoorloos, aldus justitie.

Uit onderzoek van de Landelijke Recherche blijkt dat Pablo-Icecobar buitenlandse ‘koks’ aanlevert voor drugslabs van Nederlandse criminele organisaties. Uit de chats kan worden opgemaakt dat hij mede verantwoordelijk is voor vier drugslabs.

De meest bekende is de drugsboot of de ‘narco barco’ die in mei 2019 in Moerdijk is aangetroffen, maar hij zit ook achter labs die ontmanteld worden in Achter-Drempt, Willemsoord en Hauwert. Andere leden van de organisatie worden gekoppeld aan een lab in Arnhem waar in april 2021 ruim 600 kilo methamfetamine in beslag is genomen.

Overgeleverd

Pablo Icecobar is één van de leiders van de criminele organisatie die in 2020 en 2021 meerdere labs tegelijkertijd heeft. Ook wordt vastgesteld dat hij ruim 30 kilo methamfetamine naar Duitsland heeft uitgevoerd. In september 2021 wordt ‘Pablo’ aangehouden en overgeleverd aan Nederland.

Tegen hem eist het Openbaar Ministerie (OM) woensdag 20 september 2023 de hoogste gevangenisstraf: 16 jaar. Meegewogen wordt dat hij in een Amerikaanse zaak al tot 9 jaar is veroordeeld voor de handel in metamfetamine. De officier van justitie van het Landelijk Parket:

Gelet op de rol van deze verdachte als leider van de criminele organisatie, zijn betrokkenheid bij vier labs, het exporteren van metamfetamine naar Duitsland én de forse eerdere veroordeling in de Verenigde Staten, is in deze zaak alleen de maximale gevangenisstraf die de wet ons toestaat passend.

De Amerikaanse veroordeling is meegenomen in dit onderzoek, na een onthulling hierover eerder op Crimesite en via een onderzoeksjournalistiek artikel op Reporters Online. De naam van ‘Pablo Icecobar’, oftewel de verdachte Pavel N. G., dook ook op in een drugszaak in de Amerikaanse stad Dallas. Navraag bij justitie in die stad bracht naar boven dat het om dezelfde persoon leek te gaan. Het OM in Nederland nam daarop contact op met justitie in de VS. Daarop volgde hiervan de bevestiging.

Contact

Het belangrijkste contact van ‘Pablo’ in Nederland is volgens het OM de man die onder meer schuilgaat achter het account ‘Doctortattoo’, een 42-jarige man uit Den Haag. Het OM eist tegen hem 12 jaar celstraf.

Deze verdachte wordt in juli 2021 al aangehouden, samen met drie andere verdachten uit Mexico, Colombia en Ecuador. De Nederlandse hoofdverdachte mocht van de rechtbank de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid afwachten, en werd in 2021 al door de rechtbank vrijgelaten. Na aanhouding voor nieuwe feiten wordt zijn voorlopige hechtenis in 2022 geschorst, en sinds eind 2022 is hij spoorloos. Hij verscheen ook niet in de rechtszaal, maar zijn zaak wordt gewoon behandeld.

Volgens het OM coördineerde hij de aanlevering van grondstoffen voor de productie, het ophalen van het afval, het afnemen van het eindproduct en allerlei betalingen. De Hagenaar was als leider ook onderdeel van een andere criminele organisatie waarvan de leden door de rechtbank Zeeland-West-Brabant in 2022 tot jarenlange gevangenisstraffen zijn veroordeeld.

Zwijgrecht

Ook de ‘koks’ die in de labs op heterdaad zijn betrapt zijn inmiddels in aparte rechtszaken berecht. Deze zaak gaat over de groep die hen aanstuurde. Een 42-jarige Mexicaan tegen wie 10 jaar wordt geëist zou als ‘hoofdkok’ steeds meer coördinerende taken op zich hebben genomen. De andere vier hadden ondersteunende rollen. Hun aandeel bij de vier labs in Achter-Drempt, Moerdijk, Willemsoord en Hauwert wordt in de rechtbank uitgebreid besproken.

De verdachten zelf laten niet veel los. ‘Derecho a guardar silencio’, klinkt het regelmatig: ze beroepen zich grotendeels op hun zwijgrecht. Naast de chats is er veel bewijs tegen de verdachten verzameld, zoals DNA-materiaal uit de opgerolde labs en informatie op telefoons.

Overigens stelde de Belgische onderzoekers Arthur Debruyne eerder dat er geen connectie is tussen drugskartels, en de koks. Ook het drugsinstituut van de EU stelde eerder dat dit niet hard te maken valt.

Verboden

Vier personen worden ook verdacht van het witwassen van honderdduizenden euro’s. Volgens het OM maakten ze gigantische winsten en tegen twee van hen is dan ook een ontnemingsvordering ingesteld. Misdaad mag immers niet lonen, zo stelt het OM.

Het OM ‘tilt er fors aan’ dat de verdachten zich inlieten met de productie van methamfetamine. ‘Niet alleen is de verboden harddrug zeer verslavend. Aan de productie en handel in crystal meth kleven enorme risico’s, zoals explosiegevaar en milieuschade door het dumpen van afval. Daarnaast raakt de samenleving ontwricht door de samensmelting van de boven- met de onderwereld.’

‘Crimineel geld vloeit zo in de bovenwereld’, aldus de officier van Justitie, ‘maar wordt ook gebruikt om het internationale criminele systeem te laten groeien door investeringen te doen voor nieuwe labs of ambtenaren om te kopen.’ Mensen die zich hiermee inlaten mogen fors worden bestraft, vindt het OM.

De rechtbank doet op 29 november uitspraak.