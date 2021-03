Twee aanhoudingen in onderzoek doodgeschoten man Amsterdam-Nieuw-West

Connect on Linked in

De politie heeft op dinsdag in Amsterdam een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, en in Assendelft een 20-jarige man uit Zaanstad, in verband met de overleden man die op 12 maart is gevonden langs de Nico Broekhuyserweg. In de nacht van donderdag op vrijdag werd dicht bij evenemententerrein de Tuinen van West de 22-jarige Lauranio Bronne gevonden die volgens de politie “Lau” werd genoemd.

Het slachtoffer was doodgeschoten. De recherche doet nog uitgebreid onderzoek en is nog op zoek naar getuigen en zegt ook nog meer te willen weten over het leven van het slachtoffer, dat afkomstig was uit Assendelft.

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag (12 maart) om het leven is gebracht. Voor zover nu bekend is hij voor het laatst in Assendelft gezien aan het begin van de nacht.