Leerling (13) op dodenlijst vanwege link met moordenaar Grootfaam

Op het Bindelmeer College in Amsterdam-Zuidoost hebben docenten in de eerste drie maanden van 2020 al 30 messen afgepakt van leerlingen. Ook zijn er 40 incidenten geweest, zoals beroving en drugs dealen. Zorgwekkend is het fenomeen dodenlijsten onder jeugdgangs. Zo stond een 13-jarige leerling acht weken op een dodenlijst omdat zijn stiefbroer Alexio F. in september vorig jaar drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) zou hebben doodgestoken met een kapmes.

Ondergedoken

Dat schrijft de Volkskrant. Pogingen om de leerling te liquideren waren mislukt, waarna hij door familie op een geheim adres is ondergebracht. Directeur Kees Buijtelaar van vmbo-school het Bindelmeer College zegt dat de school veel meer weet van wat zich onder jongeren afspeelt dan politie, justitie en jeugdwerk. ‘Alles wat de laatste jaren in Zuidoost is gebeurd, het wapengeweld, jongens die zijn neergeschoten, jongens die zijn neergestoken – het speelt zich allemaal af rond deze school. Via familieleden of gewoon rechtstreeks door leerlingen. In wijken als Venserpolder en Florijn zitten kinderen midden in de criminaliteit, of anders hun broers wel. Het enge is: het is onberekenbaar geworden.”

Dodenlijst

De school ziet het geweld en de onveiligheid in een razend tempo van één, twee jaar toenemen. ‘Het komt voor een belangrijk deel door de uitzichtloosheid hier. Je wilt deel uitmaken van een groter geheel, maar je krijgt de kans niet. Sociale media versterken die gevoelens en geweld is een van de uitkomsten. Dus we zien allereerst messentrekkerij en vervolgens groepen jongeren die gaan inplannen. Wij zijn het afgelopen jaar heel druk geweest met het fenomeen dodenlijsten bij jeugdgangs, het zijn jongetjes van 14 jaar die iemand op een dodenlijst zetten omdat er iets is gebeurd of gezegd wat niet bevalt en dan gaat zo’n groep plannen. Van: die en die moeten eraan.’ (tekst loopt door na de advertenties).

‘Paar honderd euro’

Schooldirecteur Buijtelaar licht toe: ‘We hebben een aantal keren letterlijk gehoord wat er in zo’n groep wordt gezegd, hoe het wordt georganiseerd. Dan heb je het inderdaad over liquideren. Er is altijd wel iemand zo gek om het te doen. Voor een paar honderd euro; voor 1.500 gaat er een strik omheen. We hebben gehoord dat er werd gezegd: o, als jullie mij een zeker bedrag bieden, wil ik het wel doen.’

Stiefbroer

Een van de leerlingen die op een dodenlijst terechtkwam, was het 13-jarige stiefbroertje van Alexio F. (18). F. wordt samen met Yamanney A. (20) verdacht van het doodsteken van drillrapper en voormalig Bindelmeer-leerling Jay-Ronne Grootfaam in september 2019. Buijtelaar: ‘Ik heb dus een leerling op een geheim adres zitten, wekenlang, we zien hem niet op school verschijnen en als we niks doen, gaat die jongen eraan en wordt hij ergens in een stille hoek van de Bijlmer afgemaakt. Een jongetje dat zit ondergedoken en niet naar school kan, omdat hij anders zal worden omgelegd – dat kan toch niet? Dat mogen we toch niet accepteren?’ De jongen is na bijna twee maanden teruggekeerd op school nadat ‘van bovenaf’ het signaal werd gegeven dat hij ongemoeid moest worden gelaten.

Toename incidenten

Docenten op het Bindelmeer College namen in het eerste kwartaal van dit jaar 30 messen van leerlingen in beslag. Ook waren er zeker 40 incidenten: leerlingen die op straat andere leerlingen stripten, hen met geweld dwongen hun merkschoenen en merkshirt af te staan en leerlingen die zich ontpopten als drugsdealer.