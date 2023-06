‘Legalisering drugs in Nederland leidt niet tot minder drugsmisdaad’

Connect on Linked in

Het is een illusie om te denken dat de legalisering van drugs in Nederland leidt tot minder drugscriminaliteit. Dat zegt hoogleraar Ondermijning Pieter Tops, verbonden aan de Universiteit Leiden en de Politieacademie, bij WNL.

Illusie

Drugs legaliseren gaat niet werken, zegt Pieter Tops in het radioprogramma Het Misdaadbureau van WNL: ‘Als je dit alleen in Nederland doet is het echt een illusie dat het leidt tot vermindering, of verdwijning van de drugscriminaliteit.”

Aantrekkelijk

Volgens Tops heeft dit twee belangrijke redenen: ‘Als wij dat alleen in Nederland doen, wordt Nederland nog meer het centrum van de internationale drugswereld dan nu het geval is. Omdat Nederland dan een aantrekkelijk land wordt voor mensen uit andere landen, om naartoe te komen.’

Daarnaast is het volgens Tops een utopie om te denken dat als drugs gelegaliseerd worden, de criminelen het bijltje er ook bij neerleggen: ‘Er zijn altijd mogelijkheden om het gelegaliseerde systeem te ontduiken’, vertelt hij bij WNL. ‘Bijvoorbeeld door goedkoper te produceren of door meer producten met andere werkzame stoffen te produceren. Het gelegaliseerde systeem zal er een hele zware taak aan hebben, om daar tegenop te kunnen.’

Voorwaarde

Tops’ stelling is dat legalisering niet leidt tot vermindering van criminaliteit. Het is eerder andersom: ‘Vermindering van de drugscriminaliteit is een voorwaarde om überhaupt een gelegaliseerd systeem te kunnen organiseren in Nederland.’

Een collega van Tops, criminoloog Cyrille Fijnaut, pleitte eerder juist voor de legalisering van cannabis in Europees verband, om te kunnen komen tot minder drugsmisdaad. Hij stelt dat er dan wel streng moet worden opgetreden tegen een zwarte markt.