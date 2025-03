29 maart 2025

Legendarische cocaïnebaas Medellín-kartel opgepakt (VIDEO)

Op het vliegveld van Bogotá, de hoofdstad van Colombia, is de voormalige drugsbaas Carlos Enrique Lehder Rivas (75) gearresteerd. Carlos Lehder vormde samen met Pablo Escobar en Fabio Ochoa het netwerk dat later het Medellín-kartel is genoemd. Lehder kocht een piepklein eilandje in de Bahama’s vanwaar hij vliegtuigjes en bootjes vol cocaïne naar de nabijgelegen kust van Florida in Verenigde Staten stuurde.