Leider Ecuadoraanse drugsbende gearresteerd als verdachte moord presidentskandidaat (VIDEO)

Militairen en politie hebben in Ecuador in een gevangenis de leider van een drugsbende gearresteerd als verdachte van de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. Zwaarbewapende eenheden gingen vrijdag de gevangenis Guayas nummer 4 binnen. Bij de operatie werden alle mannen in de vleugel van Los Choneros werden uit hun cellen gehaald.

“Fito”

In Ecuador gaan bewakings- en beveiligingspersoneel in principe niet de gevangenis in omdat dat te gevaarlijk is. Een arrestatie in een cel is daarom een militaire operatie. De operatie verliep zonder incidenten.

Adolfo Macías, alias “Fito”, de leider van Los Choneros gaf zich met zijn handen op zijn hoofd over.

Hij is naar speciale en beter beveiligde van de gevangenis overgeplaatst om te worden verhoord.

Noodtoestand

In Ecuador is de na de moordaanslag op de presidentskandidaat de noodtoestand uitgeroepen. Dat geeft militairen en politie buitengewone bevoegdheden om onderzoek te doen naar de moordenaars.

Bij de aanval op de slecht beveiligde Villavicencio raakten negen anderen gewond,vijf liggen er og in stabiele toestand in een ziekenhuis.

Colombianen

Tot nu toe heeft de politie de arrestatie van zes mannen bevestigd. Dat zijn allen Colombianen. Een zevende Colombiaan werd tijdens de aanslag doodgeschoten.

Los Lobos, een andere drugsbende die in gevangenissen veel macht heeft, eiste de aanslag op. Los Choneros is een rivaal van Los Lobos.