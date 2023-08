Presidentskandidaat in door drugshandel geteisterd Ecuador vermoord

Print This Post

Tegen de achtergrond van een toenemende drugshandel, is donderdag in Ecuador een presidentskandidaat vermoord. Een drugsbende leek hier schuldig aan te zijn. Zes Colombianen werden als verdachten aangehouden. Eentje werd gedood, aldus de politie.

Leven

Presidentskandidaat Fernando Villavicencio (59) werd donderdag op straat vermoord, nadat hij een toespraak had gegeven in een school. Daarin zei de presidentskandidaat dat democratie een prijs heeft. ‘Namelijk ons leven.’ Dit schrijft de NOS op haar website.

Buiten werd hij vervolgens voor het oog van camera’s, en tussen beveiligers, doodgeschoten. Tien mensen raakten gewond. Twee andere personen kwamen ook om het leven.

Volgende

De drugsbende Los Lobos zou de aanslag inmiddels hebben opgeëist. In een video waarschuwde een groep gewapende, gemaskerde mannen dat andere politici ook uit moeten kijken. Ze richten zich in het bijzonder tot presidentskandidaat Jan Topic. ‘Kijk maar uit Jan Topic, jij vuile hond. Als jij je als presidentskandidaat niet aan je woord houdt, ben jij de volgende.’

De authenticiteit van die video werd door Ecuadoriaanse authoriteiten niet bevestigd, en in een andere video – eveneens ongeverifiëerd – zou de bende zich hebben gedistantiëerd van de moord op Villavicencio.

Oorzaak

De drugshandel is de belangrijkste oorzaak van de onrust, stelt de NOS. ‘Ecuador is een nieuw knooppunt in de cocaïnesmokkel. Het land verhandelt drugs uit buurlanden Colombia en Peru naar Europese landen als België en Nederland.’

Donderdag werd bekend dat de douane in juli de grootste drugsvondst ooit in Nederland heeft gedaan. Ruim 8000 kilo cocaïne werd vanuit Peru via Ecuador, illegaal naar de Rotterdamse haven getransporteerd.

Vorige week werd al bekend dat de meeste coke die de Rotterdamse haven binnenkomt, vanuit Ecuador wordt vervoerd.

Nederland werkt aan een douaneovereenkomst met Ecuador, om de smokkel van de harddrugs aan banden te kunnen leggen.