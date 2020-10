‘Leider Nederlands/Marokkaanse drugsorganisatie verblijft in Dubai’

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft de Nederlands/Marokkaanse criminele organisatie die begin oktober is opgerold en verantwoordelijk zou zijn voor de import van 6.000 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika, in kaart gebracht. De hoofdverdachte van de drugsbende verblijft volgens de Spaanse politie in Dubai. Dat schrijft de Spaanse krant La Voz de Galacia.

Eerder deze maand werden acht verdachten in Spanje en Nederland opgepakt voor grootschalige cocaïnesmokkel via verschillende Spaanse havens naar Europa. Volgens de Spaanse politie en Europol maakte de groepering daarbij gebruik van een zelfontwikkelde versleutelde communicatiedienst. Vijf verdachten werden aangehouden in Spanje, drie in Nederland. Enkele verdachten zijn eerder veroordeeld voor moord, wapenhandel en afpersingen.

Voortvluchtig

Volgens de Guardia Civil hadden alle Nederlands/Marokkaanse leden verschillende functies: van leider en luitenants tot afgevaardigden in Spanje. De zes opgepakte verdachten zijn Mohamed M., Faysal El O., Fouad H., Mohamed Y., Johnny de K. en Brian van den B. De vermeende leider van de criminele organisatie zou in Dubai verblijven, zijn identiteit is niet onthuld. Hij is de enige van de organisatie die voortvluchtig is. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar de leider zou denken dat hij niet uitgeleverd wordt omdat er geen uitleveringsverdrag tussen Dubai en Nederland is. Wie de achtste verdachte dan is, is onduidelijk.

Rechterhanden

Mohamed M., alias Gordo en Faysal El O. zijn volgens de Spaanse opsporingsdiensten de rechterhanden van het gevluchte opperhoofd. Beiden hebben voldoende macht om te beslissen over zaken die in korte tijd gedaan moeten worden. M. leidde de vergaderingen en financiële transacties die nodig waren voor de succesvolle afronding van de drugstransporten.

El O. wordt gezien als het hoogst geplaatste lid dat in Spanje was gevestigd, met name in Malaga. Hij had rechtstreeks contact met leveranciers in Colombia en ontving de containernummers waarin de cocaïne werd verzonden. Zijn naam circuleert in verschillende onderzoeken, zowel in Spanje als in Nederland, vanwege drugshandel en witwassen. (tekst loopt door na de advertenties).

Geweldsman

Fouad H. zou als geweldsman de op twee na grootste persoon in de organisatie zijn. Hij woonde vergaderingen bij en zijn mening werd zeer gewaardeerd. Een politierapport beschrijft hem als gewelddadig. Mohamed Y., alias Mo was een van de belangrijkste handlangers van Mohamed M. Y. was gespecialiseerd in contrasurveillance en het opsporen van de aanwezigheid van politie. Hij coördineerde bepaalde distributiezaken en betaalde ook andere leden uit de organisatie voor opdrachten.

Vertrouwenspersonen

Brian van den B., alias Ojo, Colo of Colombiano en Johnny de K. waren ‘vertrouwenspersonen’. De eerste woonde in een hostel in Vigo en gold als de notaris van de Nederlanders en Colombianen. Hij was degene die communiceerde als partijen cocaïne veilig in de havens waren aangekomen. Van den B. werd opgepakt toen hij door de Spaanse stad Ourense (Galicië) liep.

Invallen

Tijdens de zogenoemde CETIL-operatie die werd gecoördineerd door Europol vonden begin oktober gelijktijdig invallen plaats in de provincies Valencia en Malaga, maar ook in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Papendrecht. De Nederlandse politie is samen met de ECO Galicia van de Guardia Civil bij het drugsonderzoek betrokken.

Zes ton coke

Via de havens van Marín, Valencia, Rotterdam en Panama werd in totaal ruim 6.000 kilo Colombiaanse cocaïne in beslag genomen. Het onderzoek begon na drie inbeslagnames in Galicië (663, 177 en 155 kilo) in november 2019. De verdachten trokken door Vigo, Marín, Poio, Pontevedra en Ourense, vanuit Nederland of de Costa del Sol, waar het Spaanse hoofdkantoor was gevestigd. Vanuit een hotel in Poio werd gezocht naar corrupt havenpersoneel dat omgekocht moest worden om drugstransporten ‘ongecontroleerd’ naar binnen te laten.