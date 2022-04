Levenslange eis tegen verdachten liquidatie van Justin Jap Tjong

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam levenslange gevangenisstraf geëist tegen twee verdachten van de liquidatie van Justin Jap Tjong (foto) in Amsterdam op 31 januari 2017. Ferrel T. en Guyno O. (30 en 35 jaar uit Amsterdam) hebben volgens het OM het slachtoffer gelokt naar de plek waar hij werd doodgeschoten. De zaak is onderdeel van het omvangrijke liquidatieproces Eris.

Eerste liquidatie

In dat proces staan 21 verdachten terecht, onder wie kopstukken en leden van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Een van de oud-leden is kroongetuige Tony de G.. Het gaat onder meer om vijf liquidaties en de voorbereiding of uitlokking van nog meer moorden.

De liquidatie van Justin Jap Tjong in januari 2017 was voor deze groep de eerste, de moord die een langdurige samenwerking op gang bracht. Jap Tjong en de twee Amsterdammers waren eerder die maand betrokken bij de liquidatie van Hakim Changachi in Utrecht. Toen het drietal opdracht kreeg om een paar dagen erna alsnog de juiste persoon te vermoorden besloot Jap Tjong niet meer mee te doen. Hij verbrak alle contacten.

Slachtoffer gelokt

Uit het onderzoek blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat iemand voor de vergissing moest betalen met zijn leven. De twee verdachten zouden er samen voor hebben gezorgd dat Jap Tjong dat werd, en niet zij. Ze waren bovendien bang, omdat hij eruit was gestapt, dat hij zou gaan praten. Voor het vuile werk schakelden ze de voorman van Caloh Wagoh in, die zich daarmee kon bewijzen voor de toekomst.

Uit app- en chatverkeer blijkt dat de twee Amsterdammers intensief naar Justin Jap Tjong op zoek zijn geweest. Ze hebben hem opgespoord en overgehaald om nog één keer met ze mee te gaan als “spotter” voor een liquidatie. Het bleek te gaan om zijn eigen liquidatie.

Pleintje

De Amsterdammers gingen met Justin naar een afgesproken pleintje en zorgden ervoor dat ze een stukje achter hem bleven lopen. De schutter die was besteld hoefde alleen nog maar uit te stappen en te schieten.

De officier van justitie: ‘Ze hebben hun vriend Justin doelbewust opgespoord en niet meer laten gaan totdat ze hem – letterlijk – naar de executieplaats hebben geleid, waar hij, doorzeefd met tientallen kogels, een ongenadig gruwelijke dood is gestorven.’

Geen ruimte

Ferrel T. en Guyno O. kregen voor de vergismoord in Utrecht al gevangenisstraffen van 21 en 26 jaar opgelegd. ‘Dat maakt dat wij geen ruimte meer zien voor een tijdelijke gevangenisstraf,’ zeiden de officieren op zitting. ‘De samenleving is dergelijk gedrag spuugzat; criminelen die zich onaantastbaar wanen, en beschietingen in de openbare ruimte uitvoeren en dood en verderf zaaien als zij het nodig vinden.’

Op 30 augustus zal de rechtbank uitspraak doen. De zaak tegen deze twee verdachten is afgesplitst van het hoofdproces Eris. Dat komt omdat twee van de rechters die Eris behandelen eerder al de zaak van de vergismoord hebben behandeld. De zaak van deze twee verdachten is daarom (binnen Eris) door andere rechters behandeld. De andere verdachten in het Erisproces hoorden in januari al hun strafeisen.

Tegen vijf van hen eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf, tegen de anderen straffen variërend van 20 tot 30 jaar cel, en 10 jaar cel voor de kroongetuige. In dit deel van het proces doet de rechtbank al op 5 juli uitspraak.