Levenslange eis tegen verdachten moord Wiersum

Het Openbaar Ministerie heeft woensdagochtend een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Doodgeschoten

Ze sprak die eis uit tegen Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam voor de moord op Wiersum. De eis werd uitgesproken in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De aanklager sprak vanochtend van een ‘absoluut weerzinwekkende moord’, aldus de NOS. ‘Eens temeer werd duidelijk hoe de georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt’, zei de officier van justitie.

Volgens het OM is bewezen dat er sprake is van een planmatig voorbereide moord. ‘Wiersum was niet op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Wiersum was doelwit van een gerichte aanslag’, tekent de NOS op.

Belangrijk

De ene verdachte was volgens het OM de schutter, de andere de chauffeur van de vluchtauto. De rol van de chauffeur was even belangrijk als die van de schutter, zei de officier van justitie.

Het heeft er volgens de officier van justitie alle schijn van dat de moord op Wiersum te maken heeft met de deal die zijn cliënt, Nabil B., sloot met het Openbaar Ministerie over het afleggen van getuigenverklaringen tegen Ridouan Taghi.

De verdachten ontkennen iets met de schokkende moord te maken te hebben. Volgens de verdediging van de verdachten hangen de verdenkingen van aannames aan elkaar en is er geen bewijs dat de twee de moord hebben gepleegd.