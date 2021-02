‘Lichaam Hoornse studente mogelijk in natronloog opgelost’ (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie denkt dat het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi uit Hoorn mogelijk is opgelost in in een chemische stof. Dat zou blijken uit stukken uit het politiedossier waarover De Telegraaf beschikt. De Surinaams-Hindoestaanse Bansi is sinds februari 2018 niet meer gezien. Ze was toen 22 en zwanger.

Abortus

Volgens het dossier is het lichaam van Bansi weggemaakt door haar ex-minnaar Manodj B.. Het meisje woonde in bij B., zijn vrouw en zijn vader. Het was de tweede keer dat ze zwager was en de tweede keer dat B. de vader zou zijn. De eerste keer liet ze abortus plegen. Volgens het onderzoek van de politie zou ze de tweede keer het kind niet hebben willen laten weghalen.

Natronloog

Politie en het Openbaar Ministerie verdenken B. en twee familieleden van moord. Bansi zou zijn doodgestoken door B.. De recherche beschikt over afgeluisterde gesprekken tussen B. en zijn broer. Tijdens een autorit in de nacht van 30 juni op 1 juli 2019 is door de twee gesproken over ‘chemicaliën in de achterbak’ die B. had meegenomen van zijn werk bij een pluimveeslachterij. ‘Als je het vermengt, zeg maar met water, dan gaat het werken’, zou B. hebben gezegd. Het zou gaan om natronloog (natriumhydroxide), een sterke base. Ook zou Manodj B. hebben gezegd: ‘ ’Ik heb haar gewoon vermoord’.

Er zitten drie verdachten vast in de zaak.

Zoekactie

De politie ging er al eerder van uit dat Sumanta slachtoffer was van een misdrijf en waarschijnlijk niet meer leefde. Er is gezocht in een bos in Wieringerwerf en langs de Afsluitdijk. Mogelijk komt er over twee weken opnieuw een zoekactie. Er kunnen misschien nog botresten worden aangetroffen. Het is niet waarschijnlijk dat dna-sporen behandeling met natriumhydroxide zullen overleven.