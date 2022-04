Lichaam in Spanje vermoorde Utrechter pas vorige week vrijgegeven

Connect on Linked in

Het lichaam van de geliquideerde Utrechter Ebrahim Buzhu (52) is pas vorige week door de Spaanse politie vrijgegeven aan de familie. Buzhu werd op zaterdagmiddag 15 januari 2022 om het leven gebracht in een landelijk gebied nabij Cádiz, in Spanje. Hij werd daar met één kogel doodgeschoten en zijn lichaam werd in de nabijheid van een door hem gehuurde uitgebrande auto gevonden.

Niet ondergedoken

In een verklaring die door de advocaat van Buzhu naar buiten is gebracht zegt de familie het belangrijk te vinden om te laten weten dat, anders dan in sommige media is bericht, het lichaam vrijwel ongeschonden is gevonden: ‘Zijn lichaam is volledig intact, niet beurs, geen schram of brandwond te zien. Ook geen x aantal kogels in het lichaam.’

De familie zegt dat Buzhu niet in Spanje ondergedoken was:

In Spanje waande hij zich een stuk veiliger dan in Nederland, desondanks woonde hij hier. In Nederland, al jarenlang. Niet ondergedoken, maar in alle voorzichtigheid. Hij liet niet de baas over zich spelen of de regels uitmaken, alleen God kon voor hem bepalen wat zijn lot was zei hij ook altijd. En zo heeft God dat voor hem bepaald.

Volgens Spaanse media werd het lichaam ontdekt door een vrouw die met de hond aan het wandelen was. Het lichaam werd diezelfde middag geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken. Zo ontdekte de politie dat Buzhu in Fuengirola was opgegeven als vermist.

Kleine kring

Volgens de familie was alleen een heel kleine kring van mensen ervan op de hoogte waar Buzhu zich bevond:

Op nog geen twee handen te tellen. Wij menen daarom dat het voor de Spaanse en Nederlandse autoriteiten gemakkelijk is om te achterhalen wie de judassen zijn. De nauwe samenwerking tussen de autoriteiten geven ons goede hoop. Het is een kwestie van tijd voordat duidelijk wordt wie in onze ogen zijn ziel heeft verkocht voor een paar centen. (…) Wij verafschuwen al het geweld en hopen oprecht dat het stopt. Geweld is niet de oplossing, dat zal het nooit zijn. De familie roept iedereen op om te stoppen met bloedvergieten en zich te keren tot God. Doe dit leed, verdriet en pijn anderen alsjeblieft niet aan. Men zal nooit rust vinden in het ontnemen van een ziel. Het zal je vast net als een schaduw achtervolgen.

Woensdag is er in een moskee in Utrecht een dodengebed voor Ebrahim Buzhu.