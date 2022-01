Nederlandse drugshandelaar en getuige tegen Taghi vermoord in Spanje

Connect on Linked in

De Utrechts/Amsterdamse hasjhandelaar Ebrahim Buzhu (52), is in Zuid-Spanje geliquideerd. Hij is afgelopen weekeinde met een schotwond in zijn hoofd dood gevonden in Chiclana de la Frontera, even ten zuiden van de havenstad Cádiz. Dat meldt Het Parool. Buzhu werd ook wel “de Slager” genoemd omdat zijn familie een slagerij uitbaatte. In de zomer van 2015 voelde hij zich ernstig bedreigd en vluchtte hij bij een politiebureau naar binnen omdat hij dacht te worden achtervolgd door mensen van Ridouan Taghi. Hij voerde daarna een aantal gesprekken met politierechercheurs, over de groep van Taghi.

Uitgebrande auto

De Spaanse politie heeft op dit moment de moord in onderzoek. Er is niets bekend over de achtergrond van de liquidatie of de daders. Er is dus niets te zeggen of er een link is tussen de liquidatie en het onderzoek naar de groep van Ridouan Taghi. Het lichaam werd zondag ontdekt door een vrouw die met haar hond aan het wandelen was door het Pago del Humo-gebied. De man lag naast zijn voertuig, dat in brand was gestoken.

26Koper

Die gesprekken die Buzhu met de politie voerde werden onderdeel van het onderzoek 26Koper van het landelijk parket naar een aantal verdachten die uiteindelijk zijn veroordeeld voor het onderhouden van een grote wapenvoorraad in Nieuwegein, en het voorbereiden van geweldsdelicten. Ze maakten beelden van personen die Buzhu tot zijn naaste kennissen rekende zoals Ranko Scekic, en de gebroeders El M, de “Chinos”. In het Marengo-proces, waarin Taghi nu wordt beschuldigd van een reeks onderwereldmoorden, onder meer die op Scekic, stelt justitie dat de verdachten uit het Koper-onderzoek in opdracht werkten van Taghi.

Klusjes

Buzhu legde vanaf juni 2015 een aantal verklaringen af. Hij vertelde dat de man die hem achtervolgde ‘klusjes’ zou hebben gedaan voor Ridouan Taghi: ‘Hij doet als klusjes mensen afknallen. Dat is klusjes.’ Hij identificeerde hem als een van de (later veroordeelde) verdachten uit het 26Koper-onderzoek.

Hij noemde ook de naam van Said Razzouki, die 18 jaar met Taghi zou hebben samengewerkt. Verder stelde hij dat Taghi een aangetrouwd familielid had laten ombrengen in Spanje en dat Taghi groot in cocaïne handelde.

Buzhu was korte tijd verdachte in het onderzoek naar de ontvoering van de Amsterdamse coffeeshophouder Saïd Faggouss op 8 september 2009 op de Churchilllaan in Amsterdam (op 23 maart 2010 ontsnapte Faggous in België), waarvoor een aantal uitvoerders is veroordeeld. Mogelijk zou Taghi als een gunst wraak hebben willen nemen op Buzhu in verband met de ontvoering, zei Buzhu.

Slapen

Buzhu leefde na zijn verklaringen ondergedoken in het buitenland en was enige tijd onbereikbaar om te worden gehoord door de rechter-commissaris. Uit pgp-berichten heeft de recherche geconcludeerd in het Marengo-proces dat iemand (die Taghi zou zijn volgens de politie) plannen maakte voor de liquidatie van Buzhu. Hij zou aan Said Razzouki het volgende berichten hebben gestuurd: ‘Maak je niet druk maar je moet weten als slager gaat slapen moet ook die yoego en chino en zyn broertje!’ Met yoego was waarschijnlijk Ranko Scekic bedoeld die op 22 juni 2016 werd vermoord, onder meer met assistentie van de latere kroongetuige Nabil B.. Chino heeft ook verklaringen afgelegd, Scekic zou niet lang na zijn dood bij de rechter-commissaris gaan getuigen.

Nabil B. heeft in zijn verklaringen ook verteld dat Buzhu op een dodenlijst van de groep van Taghi stond. Hij vertelde ook dat de verklaringen die Buzhu bij de politie had afgelegd waren uitgelekt naar het criminele milieu.

De advocaat van Buzhu was niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook:

Taghi: liever dood of levenslang dan praten over anderen (UPDATE)