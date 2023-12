Lichaam Maria van der Zanden herbegraven na vondst in Duitsland

Connect on Linked in

De sinds 1994 vermiste Maria van der Zanden is dinsdag herbegraven in Putten, nadat zij eerder in Duitsland is teruggevonden. Nog steeds is niet duidelijk hoe ze om het leven kwam. Het onderzoek van de politie wordt voortgezet.

Vermist

Maria (22) raakte op 6 augustus 1994 vermist tijdens een fietsritje. Daarna zijn verschillende scenario’s voorbij gekomen, van een zelfdoding, de mogelijke schuld bij haar ex-vriend, tot de kans dat ze zich bij een klooster had aangesloten. Er wordt een keer een fiets gevonden die op die van haar lijkt, en er is even een opleving als de Puttense moordzaak voorbij komt. Maar het levert allemaal niets op.

Gevonden

Maar in 2022 is er wel resultaat, als de Peter R. de Vries Foundation 250.000 euro uitlooft in de zaak, en contact legt met het cold case-team Oost-Nederland.

Kort daarop meldt de Duitse politie dat Maria augustus 1994 gevonden is in een stuwmeer van de Möhnesee en daarna begraven in een naamloos graf. Na wekenlang onderzoek wordt op basis van eerder afgenomen vingerafdrukken vastgesteld dat de onbekende vrouw Maria van der Zanden is.

Geen sporen

Uit de autopsie destijds kwam naar voren dat de vrouw enige weken in het water had gelegen. Er zijn geen sporen van geweld op haar lichaam gevonden, schreef de Duitse media indertijd. De Duitse politie sloot een misdrijf na de vondst dan ook volledig uit en hield de theorie aan dat de vrouw zelf een einde aan haar leven maakte.

Het is onduidelijk hoe Maria in het stuwmeer terechtkwam. Opmerkelijk is dat er een steen in haar rugzak zat. Niet duidelijk is of er verder nog sporen op haar lichaam aanwezig waren. De politie zet het onderzoek voort.