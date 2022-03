‘Lid arrestatieteam verdacht van dood door schuld’

Connect on Linked in

Een agent die in een arrestatieteam optrad en daarbij de verdachte Tim van der Boor doodschoot is door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. De politie zegt dat de officier van justitie vindt dat de agent niet had mogen schieten in de gegeven situatie. Het incident gebeurde op 17 maart in Waalwijk.

Drugsonderzoek

De 27-jarige Van der Boor werd neergeschoten en overleed kort nadien. Hij was een mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachte in een lopend drugsonderzoek en het arrestatieteam kwam in actie om hem aan te houden. Volgens het Openbaar Ministerie is nu gebleken dat er geen directe aanleiding was om te schieten. De Rijksrecherche doet nog verder onderzoek naar het incident.

In reactie zegt de politie: ‘Dit spijt ons ten zeerste en dit wilde uiteraard niemand. Ons medeleven gaat uit naar de familie en nabestaanden.’

Dood door schuld

De conclusie van het onderzoek tot nu is dat de agent ongewild en per ongeluk een schot kan hebben gelost waardoor er sprake zou kunnen zijn geweest van dood door schuld.

De Rijksrecherche onderzoekt standaard alle gevallen waarbij de politie geweld gebruikt. Het gebeurt vrijwel nooit dat er een strafrechtelijk onderzoek volgt na een schietincident. Volgens het OM kan het verdere onderzoek naar de toedracht van het incident ‘nog geruime tijd in beslag nemen.’