‘Link wapenvondst Hoofddorp en Ridouan Taghi’

Eén van de vijf verdachten die zijn gearresteerd voor de grote partij wapens die de politie in 2019 vond in een garagebox in Hoofddorp heeft, volgens ingewijden van Het Parool, nauwe banden met de ‘criminele organisatie’ van Ridouan Taghi.

Garagebox

Het gaat om Zoubeir I. (31). Op 18 juni werden hij en drie anderen aangehouden door arrestatieteams, in Hoofddorp, Breukelen, Hillegom en Meppel. In Meppel werd Saied H. opgepakt, die eerder werd veroordeeld in een groot cocaïne-onderzoek.

Het wapenarsenaal in Hoofddorp was al in maart 2019 gevonden, in een gestolen Renault Clio, in een garagebox in Hoofddorp. Daar waren acht automatische wapens, twaalf handvuurwapens, geluiddempers en vier handgranaten aanwezig. Er lagen ook gestolen en blanco kentekenplaten en zwarte regenkleding. De recherche vermoedt dat deze stash gebruikt werd voor geweldsmisdrijven als liquidaties.

Vingerafdrukken

Zoubeir I. kwam volgens Het Parool regelmatig in de Platinum Lounge in Utrecht-Overvecht, waar Saïd Razzouki en diens broers Mohammed en Zaki eigenaar van waren. Dat waterpijpcafé is inmiddels gesloten. Ridouan Taghi en de broers Razzkuki staan in het Marengo-proces terecht voor een lange serie liquidaties en plannen daarvoor.

Kort na de wapenvondst was de Amsterdamse onderhuurder van de loods, Ugur O. (28), al gearresteerd. Zijn vingerafdrukken en dna waren aangetroffen op verschillende spullen. Hij is onlangs vrijgelaten in afwachting van zijn proces en ontkent iets met de wapens te maken te hebben. Er zat ook van Zoubeir I. dna op een van de wapens en in zijn huis vond de politie een vuurwapen. Van de andere verdachten zijn ook sporen gevonden. De rechtbank heeft het voorarrest van de vier recent met drie maanden verlengd.

De recherche vermoedt dat deze groep één van verschillende teams was die rond de groep van Taghi opereerden, om liquidaties te plegen of auto’s te stelen voor de groep.