Aanhoudingen in groot wapenonderzoek (VIDEO)

De politie heeft donderdagochtend invallen gedaan in Hoofddorp, Hillegom, Meppel en Breukelen. Er zijn vier verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek van de politie-eenheid Noord-Holland naar een wapenvondst in Hoofddorp.

Daar werden in de wijk Graan voor Visch in maart 2019 in een garagebox automatische vuurwapens aangetroffen. Dat was de start van een uitgebreid recherche-onderzoek. Eerder zijn in deze zaak al twee verdachten aangehouden. Naast vuurwapens werden er ook handgranaten gevonden.

Er zijn in Hoofddorp ook kentekens gevonden en donkere kleding. Dat soort kleding wordt doorgaans gebruikt door plofkrakers of mensen die liquidaties uitvoeren.