‘Linkshandige schutter nam Rotterdamse woningen onder vuur’ (VIDEO)

In Rotterdam zijn in de afgelopen periode woningen of panden van een Turkse familie vijf keer doelwit geweest van beschietingen. Er zit nu een verdachte voor vast maar de schutter zegt de politie nog niet te hebben. De aangehouden verdachte is een 19-jarige man uit Amsterdam. De politie zegt te denken dat de schutter linkshandig moet zijn.

Amsterdam

Dat is afgeleid uit beelden van beveiligingscamera’s. De nachtelijke beschietingen begonnen in de nacht van 17 op 18 januari toen een een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam onder vuur werd genomen, en een dag later het kantoorpand van de zelfde eigenaar.

De politie maakte beelden openbaar van de schutter die in de nacht van 20 op 21 januari 2021 het vuur opende op een woning aan de Charactostraat in Capelle aan den IJssel. Dat was al de derde keer dat een pand van één familie werd beschoten; inmiddels zijn het er vijf. Op de beelden is te zien dat met hetzelfde wapen, voorzien van een geluiddemper, is geschoten. De politie zegt ook dat er reden is om aan te nemen dat de dadergroep een band heeft met Amsterdam. De aangehouden verdachte komt ook uit Amsterdam

Het vijfde incident was zondag 7 februari 2021 toen een voorbijganger ontdekte dat een schoonheidssalon aan de Sint-Jacobstraat was beschoten. Van die laatste beschieting zijn er geen bewakingsbeelden en ook is niet helemaal duidelijk wanneer precies er geschoten is.

Auto’s

Er zijn aanwijzingen dat de daders gebruik hebben gemaakt van in elk geval een zwarte Opel Zafira en een witte Volkswagen Polo. Die laatste zou betrokken kunnen zijn geweest bij de beschieting in de vroege ochtend van 23 januari van het woonhuis aan de Charactostraat in Capelle aan den IJssel.

De Zafira is gezien bij de beschieting van een Turks restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam én bij die van het woonhuis aan de Charactostraat in Capelle aan den IJssel.