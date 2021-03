‘Liquidatie klusjesman Beuningen was een vergissing’

Connect on Linked in

De moord op de Turks/Nijmeegse klusjesman Mehmet Kılıçsoy (49) in Beuningen op 6 juli 2020 was waarschijnlijk een vergismoord. De politie zegt dat het rechercheteam dat de moord onderzoekt tot die conclusie is gekomen.

Kılıçsoy werd aan de Burgemeester Geradtslaan klemgereden door twee gemaskerde mannen in een busje en daarna neergeschoten vanuit het voertuig. Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hoewel de politie in eerste instantie uitging van een liquidatie stelde de omgeving van het slachtoffer meteen al geen idee te hebben waarom de klusjesman werd vermoord.

‘Echte doelwit onbekend’

In augustus kamde de recherche in het onderzoek een moestuinencomplex uit in Weurt, maar ook dat leverde niets op. De politie zegt dat het slachtoffer op geen enkele manier te linken is aan criminele activiteiten. Wie het echte doelwit wel is, zegt de politie niet te weten. In de zaak zijn nog steeds geen verdachten aangehouden.

Opsporing Verzocht

Het onderzoek naar de liquidatie loopt nog en dinsdagavond wordt de zaak opnieuw onder de aandacht gebracht in Opsporing Verzocht. Daarin zullen meerdere voertuigen en personen worden vertoond die zijn opgedoken in het onderzoek, waaronder een witte Volkswagen Transporter die na de moord werd achtergelaten in Winssen, en een zwarte Renault Mégane die uitgebrand werd teruggevonden in Zaanstad.

Op basis van sporen en camerabeelden denkt de recherche dat de daders mogelijk uit de regio van Amsterdam komen.