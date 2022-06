‘Liquidatie Rotterdam gevolg van oudejaarsmoord’

Connect on Linked in

De moord op Shantienne Frans (34) eind vorige maand in Rotterdam-Feijenoord was mogelijk een wraakactie voor de moord op Oudjaarsavond, ook in Rotterdam-Zuid, op de 31-jarige Stephano Engel. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Engel, vader van twee kinderen, werd afgelopen Oudjaarsavond opgewacht en geliquideerd toen hij op weg was naar zijn ouders.

Jongere broer

Naar nu blijkt moet een jongere broer van Shantienne Frans voor de rechtbank komen voor de moord op Engels. Deze 28-jarige Stevan, en medeverdachte Sedjean (26), zijn eind april aangehouden. Naar het zich laat aanzien was Stephano Engel volstrekt niet crimineel. Mogelijk had zijn liquidatie te maken met zijn broer die wel in ‘verkeerde zaken’ zou zitten.

Volgens het AD lijkt het erop dat Shantienne Frans ook het slachtoffer is geworden van de activiteiten van een criminele broer: de 28-jarige Stevan Frans.

Twee verdachten

Voor de moord op Frans zitten nu twee verdachten vast, een 21-jarige Rotterdammer en een 20-jarige man uit Maassluis.

Twee jaar geleden is een 30-jarige broer van Shantienne Frans geliquideerd. Twee mannen van 20 en 21 uit Dordrecht zijn veroordeeld tot 17 en 18 jaar gevangenisstraf.