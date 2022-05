Connect on Linked in

De politie heeft zondagavond een 20-jarige man uit Maassluis is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Shantienne Frans (34). Frans werd op 22 mei neergeschoten in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid.

Het is de tweede verdachte die is gearresteerd. Zaterdagochtend is een 21-jarige Rotterdammer aangehouden in de zaak.

Frans is vorige week zondagavond even na 11.30 bij zijn woning in de Persoonsstraat beschoten. Hij zakte even verderop aan de Nassauhaven in elkaar.