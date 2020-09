‘Lockdown in PI Lelystad’

Connect on Linked in

De penitentiaire inrichting in Lelystad is sinds dinsdagochtend helemaal afgesloten voor de buitenwereld. Gevangenen zitten in hun cel en personeel mag niet naar buiten. Er vindt volgens De Stentor onderzoek plaats na vermoedens over de aanwezigheid van contrabande in de inrichting.

Om wat voor spullen het gaat heeft de woordvoerder niet tegen de krant gezegd. Een speciaal team is dinsdag aan het zoeken in de inrichting.

De afsluiting heeft tot gevolg dat gedetineerden geen dagprogramma konden volgen en verdachten niet naar de rechtbank kunnen. Rechtszaken moeten worden uitgesteld.

In Lelystad zitten ruim zeshonderd gevangenen.

