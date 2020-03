Losgeld gestolen schilderijen moet worden terugbetaald

Connect on Linked in

De in België wonende Nederlandse autohandelaar Walter W. moet van de rechtbank in Den Bosch 800.000 euro betalen aan de Staat. Dat bedrag was losgeld dat werd betaald voor uit het Frans Hals Museum in Haarlem gestolen schilderijen. Walter W. was een dorpsgenoot en kennis van Amsterdammers Sam Klepper en John Mieremet in het dorpje Neerpelt (B).

Boxtel

In maart 2002 werden bij een inbraak de vijf schilderijen gestolen. Zo’n 6,5 jaar later kocht het Openbaar Ministerie via een infiltrant vier van die schilderijen terug tijdens twee transacties in Boxtel. Beide keren werd 500.000 euro betaald. Voordat de transactie van het vijfde schilderij kon doorgaan, werd een aantal verdachten opgepakt. Walter W. was ook verdachte (van heling en witwassen) maar hij werd door de rechtbank vrijgesproken. Hans van M. en zijn zoon R. van M. kregen ieder drie jaar en negen maanden cel opgelegd. In hun ontnemingszaak betaalden ze ieder 100.000 euro.

Niets waard

De Staat vindt dat er nog 800.000 euro terug moet komen en spande een civiele procedure aan tegen Walter W.. Als getuige had hij in 2016 tijdens de ontnemingszaak tegen de medeverdachten gezegd betrokken te zijn geweest bij de heling van de schilderijen. W. betwist nu de hoogte van het bedrag. Een groot deel van de biljetten was gemarkeerd en was niets waard. Ook stelt W. dat niet vaststaat dat het restant van de koopsom volledig bij hem is terechtgekomen. Wat er precies met het gekd is gebeurd heeft W. niet willen zeggen.

Hij zegt wel 350.000 euro aan de verkoop te hebben overgehouden. Hij vindt dat dit bedrag niet van hem afgepakt mocht worden omdat tijdens zijn verklaring in de ontnemingszaak hem zou zijn toegezegd dat hij niet nogmaals voor heling en witwassen van de schilderijen kon worden vervolgd. Ook zou de zaak verjaard zijn.

Niet verjaard

Volgens de rechtbank is er geen sprake van verjaring van de zaak. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de toezegging aan de man alleen gevolgen had voor de strafrechtelijke vervolging en niet op een eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat de man moet opdraaien voor de volledige schade van de Staat.

De rechtbank vindt het niet relevant hoeveel geld de man daadwerkelijk aan de verkoop zou hebben overgehouden. De schade van de Staat is namelijk (mede) het gevolg van het handelen van W.. Als hij de schilderijen niet had laten verkopen, dan had de Staat geen schade geleden. De volledige schade bestaat uit 800.000 euro; 1 miljoen euro voor de pseudokoop minus de 2 keer 100.000 euro die via de medeverdachten terugkwam in de staatskas.

De stukken, uit de Gouden Eeuw, werden op zondagavond 25 maart 2002 uit het Frans Halsmuseum in Haarlem gestolen. Het waren belangrijke schilderijen: ’Kwakzalver op jaarmarkt’ van Jan Steen (foto), ‘Voor de herberg’ van Cornelis Bega, ‘Drinkgelag’ van Cornelis Dusart, en ‘De kwakzalver’ en ‘De tevreden drinker’ van Adriaan van Ostade. De totale waarde werd geschat op drie miljoen euro.