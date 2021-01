“Losse handjes” braken verdachte kwartetmoord op

Connect on Linked in

De doorbraak in de Enschedese viervoudige moord was mogelijk doordat het gerechtshof in Arnhem negen jaar geleden een vrijspraak voor mishandeling tegen één van de verdachten terugdraaide. Anders was diens dna niet in de databank beland en had het dna niet gekoppeld kunnen worden aan het dna op de plaats delict. Dat staat in een het boek “Kwartetmoord“, een reconstructie van de zaak door Jan Colijn en Tom Meerbeek.

Militie

Op 13 november 2018 vond er een slachtpartij plaats in een growshop in de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede waarbij Artur Sargsyan (34), Max Klaassen (62), Maijkel Akfidan (27) en Tuan Nguyen (43) werden geliquideerd. Het motief lag in onenigheid over een transactie in de wietteelt. De rechtbank in Almelo veroordeelde in november vorig jaar drie verdachten tot levenslang.

De verdachten zijn Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (34). Ze zijn van Servische komaf.

Eén van de nieuwe details die de auteurs in het boek naar voren brengen is dat vader Camil A. tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië lid was van een Servische militie die zich schuldig maakte aan oorlogsmisdaden.

In het boek staan meer opmerkelijke details.

Vriendin

Het rechercheteam kwam de drie op het spoor middels dna dat op één van de kogelhulzen in de growshop was ontdekt, het bleek van Dejan A. te zijn. Alleen van Dejan A. was het dna-profiel opgeslagen landelijke databank.

Nu blijkt dat Dejan’s dna-profiel daar sinds 25 mei 2012 bekend is. Aanleiding was het het meermalen mishandelen van zijn toenmalige vriendin, op 2 juli 2010. A. stond op 20 januari 2011 voor de Almelose politierechter. De politierechter sprak hem echter vrij. Het gerechtshof veroordeelde hem alsnog tot tien dagen celstraf, nadat het Openbaar Ministerie in hoger beroep was gegaan. Hoewel het dna na de vrijspraak was verwijderd uit de dna-databank kwam het er door het arrest van het hof weer in terug. Op die manier kon de recherche het dna koppelen aan dat was gevonden was op de kogelhuls op de plaats delict.