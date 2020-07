Loungebar in W Hotel Amsterdam gesloten vanwege beschieting

Connect on Linked in

Burgemeester Halsema heeft loungebar Do Not Disturb in W Hotel Amsterdam donderdag per direct voor onbepaalde tijd gesloten. De gemeente meldt in een persbericht het besluit te hebben genomen vanwege het “ernstige gevaar voor de openbare orde”. Het hotel aan de Spuistraat werd dinsdagnacht meerdere malen beschoten.

In de voordeur van het pand zaten zeker tien kogelgaten. Bij de beschieting van het vijfsterrenhotel raakte niemand gewond. Ook twee glazen deuren, iets verderop in het pand, werden door kogels getroffen. Voor de beschieting is nog niemand opgepakt.

‘De beschieting op het pand heeft een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel’, schrijft de gemeente. ‘Gelet op de ernst van dit feit heeft de burgemeester besloten het café per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.’

Loungebar Do Not Disturb kwam in maart 2020 in de plaats van club Mad Fox. Die club werd vorig jaar door de gemeente gesloten nadat er een handgranaat voor de deur was afgegaan. In oktober 2019 werd een 34-jarige man tot vier jaar cel veroordeeld voor het gooien van de handgranaat. Het hotel mag van de gemeente open blijven.