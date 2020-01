‘Maastrichtse Universiteit betaalde losgeld aan hackers’

Connect on Linked in

Nadat de systemen van de Universiteit Maastricht wekenlang plat lagen door een hack heeft de universiteit recent losgeld betaald aan de exploitanten van de “ransomware” die de computers infecteerde. Dat meldt universiteitsblad Observant op basis van anonieme bronnen.

Bitcoins

De hackers gaven in ruil de sleutel waarmee de systemen weer toegankelijk gemaakt konden worden. De universiteit geeft geen commentaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opnieuw op de been krijgen van de systemen.

Welk bedrag ermee gemoeid is blijft onbekend. De UM zou nu naar verluidt een paar ton euro in bitcoins hebben betaald. In voorkomende gevallen – vooral in Noord-Amerika blijkt – dat universiteiten of gemeenten honderdduizenden en zelfs miljoenen hebben betaald als losgeld.

20.000 dollar

De universiteit van Calgary in Canada maakte in 2016 uit eigen beweging bekend 20.000 dollar betaald te hebben na een hack.

Meestal sturen de hackers enkele gedecodeerde bestanden naar het slachtoffer in ruil voor een aanbetaling.

In november werd gemeld dat verschillende Nederlandse bedrijven losgeld hadden betaald na een hack. In de Verenigde Staten deden enkele gemeenten dat recent ook. De politie in Nederland adviseert particulieren niet te betalen.