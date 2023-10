Man (20) aangehouden voor schietpartij met zwaargewonde in Hoenderloo

Print This Post

De politie heeft een 20-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Weikamperweg in Hoenderloo. Bij het incident raakte donderdag een 39-jarige man uit Rotterdam zwaargewond.

Rond 23.15 kreeg de politie melding van het schietincident aan de Weikamperweg. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen op de Otterloseweg en is in kritieke toestand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar.

Inval

De weg tussen Apeldoorn en Otterlo werd urenlang afgesloten voor (sporen)onderzoek. Bij een woning in de nabije omgeving is rond 02.30 een inval gedaan. Vermoed werd dat de verdachte zich daar schuilhield, maar dit bleek niet het geval.

Verdachte

Even later heeft de politie een 20-jarige man uit Den Haag aangehouden aan de Harskampweg in Hoenderloo. Zijn rol en betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht. De politie zegt er vrijdag rekening mee te houden dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen, dit wordt nog onderzocht. Ook wordt de toedracht onderzocht.

De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de schietpartij in Hoenderloo en de dodelijke schietpartij in het nabijgelegen Apeldoorn die donderdagmiddag plaatsvond.