Man (20) uit Ede opgepakt voor dodelijke schietpartij in Arnhem

De politie heeft dinsdagochtend een 20-jarige man uit Ede opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Arnhem, waarbij in de nacht van 10 op 11 december 2023 een 31-jarige man uit Velp om het leven kwam. Dat meldt de politie vrijdag in een persbericht.

De schietpartij vond rond 00.15 plaats, in de nacht van zondag 10 op maandag 11 december, op de kruising van de Amerstraat met de Scheldestraat in de wijk Presikhaaf. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten, de 31-jarige man uit Velp overleed bij een parkeerplaats aan zijn verwondingen.

Pedro

Volgens de Gelderlander is het slachtoffer de 31-jarige Pedro uit Velp. De aanleiding voor de schietpartij zou volgens bronnen mogelijk ‘in de relationele sfeer’ liggen. Buurtbewoners zeggen dat er in de straat drugs worden gedeald.

Inval

Dinsdagochtend werd bij een inval in een woning aan de Taklaan in Arnhem een 20-jarige man uit Ede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit twee weken langer vast. Of de verdachte de mogelijke schutter is, meldt de politie niet.

Het onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang. Eerder deed de politie al een getuigenoproep, maar het onderzoeksteam is nog altijd op zoek naar getuigen die meer weten wat er zich die avond heeft afgespeeld.